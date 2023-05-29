Парижский полумарафон в Челябинской области собрал рекордное количество участников

Неимоверная жара, предложение руки и сердца, рекордное количество участников, а также насекомые, которые перекрывали дыхание: этим запомнился его участникам седьмой Парижский полумарафон, прошедший в селе Париж (Нагайбакский район, Челябинская область) в воскресенье, 28 мая.

В этом году девизом полумарафона стал такой слоган – «Открой Уральский Париж». Казань, Башкортостан, Татарстан, Белгородская, Пермская, Курганская, Воронежская области, Москва, Крым, ХМАО, ЯНАО – географию участников Парижского полумарафона можно перечислять бесконечно. Всего в южноуральский Париж приехало более двух тысяч спортсменов разных возрастов. Самой младшей участнице было всего полтора года.

В церемонии открытия принял участие губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

«Это действительно замечательный спортивный праздник. Это возможность не только проявить себя, но и узнать больше о культуре Южного Урала, о самобытной культуре нагайбакского народа. Поэтому здорово, что каждый год здесь, в селе Париж, собираются участники полумарафона. Мы обязательно будем продолжать эту традицию», - сказал Алексей Текслер.

«Я уже второй раз у вас в гостях. Это непередаваемые впечатления», - заявил олимпийский чемпион, спортивный директор Всероссийской федерации легкой атлетики Юрий Борзаковский.

Одними из первых вышли на старт те, кто решил покорить полумарафонскую дистанцию – 21,1 километра. Золото в забеге среди женщин завоевала Александра Морозова из Екатеринбурга.

«Приехала за вторым местом, когда увидела, что Лена Седова (Новосибирск) в стартовых списках. Но сегодня мне больше улыбнулась удача. Через две недели у моего дедушки был бы День рождения, это первый человек, который привел меня в спорт, я посвящаю свою победу ему», - сказала Екатерина Морозова.

Елена Седова из Новосибирска отстала совсем немного. Ей подняться на высшую ступень пьедестала почета помешали летающие насекомые.

«Во-первых, очень жарко. Во-вторых, на последних метрах дистанции мне какое-то насекомое залетело в горло, перекрыло дыхание, и я проиграла дистанцию», - поделилась впечатлениями после финиша Елена Седова из Новосибирска.

У мужчин не было равных на дистанции Александру Антону из Екатеринбурга.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер также вышел на старт одного из забегов – «Парижской мили».

Кстати, в этом году Парижский полумарафон объединил не только любителей бега, но и сердца влюбленных. На главной сцене участник забега Александр Устюгов сделал предложение своей девушке Анне. Она ответила: «Да!».

Еще один сюрприз ждал спортсменов и болельщиков под сводами местной вышки связи «Ростелекома» – уменьшенной копии Эйфелевой башни, где расположилось несколько развлекательных зон. Здесь можно было сделать памятное фото, купить сувениры, отправить открытку Почтой России.

А сама башня связи была реконструирована накануне марафона. Ее вид максимально приблизили к внешнему виду Эйфелевой башни во Франции: ее окрасили в золотистый полуматовый оттенок, смонтировали новый шпиль, благоустроили подножие и организовали ночную подсветку. Предусмотрено регулярное освещение всей конструкции башни в темное время суток. Работы выполнены провайдером за счет собственных средств.

«Ростелеком» профинансировал строительство уникального антенно-мачтового сооружения 18 лет назад. Вышка символизирует события 1812 года. С помощью мачты организовано предоставление сотовой связи, работа беспроводных транспортных каналов и широкополосный доступ в интернет для жителей села Париж и окрестностей», - отметил директор Челябинского филиала «Ростелекома» Евгений Макагонов.

Кстати, для Парижского полумарафона провайдер организовал оптическую инфраструктуру с неограниченным количеством интернет-трафика и скоростью не менее 1 Гбит/с. Площадка соревнований была покрыта защищенной сетью Wi-Fi. Беспроводной доступ в интернет позволил сотрудникам СМИ и гостям освещать в прямом эфире яркие и запоминающиеся моменты легкоатлетического забега.

Праздник королевы спорта закончен, но впереди любителей бега ждет новый полумарафон. Также, как и гусь – символ Парижского полумарафона. В свое время на одном из стартов именно местные гуси примкнули к участникам состязаний и «прошлепали» пару десятков метров дистанции. С тех пор эта птица и стала символом забега.