Завершился грандиозный праздник «королевы спорта» - Парижский полумарафон

В селе Париж (Нагайбакский район, Челябинская область) завершился шестой Парижский полумарафон. Грандиозный праздник «королевы спорта». На старт в этом году вышло рекордное количество участников – две тысячи человек. До финиша добежали все.

В этом году в южноуральский Париж приехали любители бега и профессионалы не только из городов Урала, но и дальних уголков страны — Забайкальского края, ХМАО, ЯНАО, Новосибирска, Омска, Иркутска, Москвы и Санкт-Петербурга. Самый юному участнику – один год, самому возрастному 76 лет.

Открыл большой спортивный праздник забег вип-персон во главе с губернатором Челябинской области. Дистанция две тысячи километров.

«Для меня это была тестовая дистанция, но я поставил задачу себе ее пробежать. Это было важно. Я зарядился неимоверным зарядом энергии. У нас в регионе спорт привлекает людей. Мы видим также большой интерес к Парижскому марафону. Многих и привлекает название – Парижский. В первый раз, когда мы его проводили участвовало всего 240 тысяч человек. Сейчас это уже более двух тысяч. Самое главное, что мы пропагандируем свой регион. Челябинскую область знают везде, а значит к нам будут приезжать люди. Еще раз повторю, что мне было приятно бежать в компании именитых людей, которые были со мной на дистанции», - отметил Алексей Текслер.

Плечом к плечу с Алексеем Текслером бежали олимпийский чемпион в беге и спортивный директор ВФЛА Юрий Борзаковский, рекордсменка Европы и мира легкоатлетка Евгения Зинурова, глава Магнитогорска Сергей Бердников, области, министр спорта Челябинской области Александр Гриб и многие другие.

«На высоком уровне прошло все. Дистанции разные, как для любителей, так и для профессионалов. Я бежал две дистанции – два и десять километров. Была огромная мотивация. Организация на очень высоком уровне. Я считаю, что у Парижского полумарафона очень большое будущее», - сказал олимпийский чемпион Юрий Борзаковкий.

«Тяжело немного бежать было. Я сначала два километра с губернатором пробежал, потом еще пять. Спортсмены, которые рядом со мной бежали задавали темп, тянулся за ними», - признался после финиша министре спорта региона Александр Гриб.

«Парижский полумарафон - яркое событие, тысячи участников! Первый раз официально участвовал в подобном мероприятии. Дистанция десять километров. Очень непростой маршрут по степи. На солнце под тридцать. Мягко говоря, не легко, но... добежал. Спасибо организаторам и товарищам, которые были рядом», - признался глава Ленинского района Челябинска Александр Орел.

Дистанции у всех были разные, впрочем, как и цели. Кто-то хотел испытать себя на прочность, кто-то доказать, что он быстрее других любителей легкой атлетики. А для кого-то Парижский марафон стал первым серьезным испытанием в их еще маленькой жизни. Специально для самых юных участников был организован забег на 150 метров.

«Я сегодня не смогла сдержать слез, когда финишировали дети на дистанциях в селе Париж. Я очень горда, что мои детки тоже в числе тех, кто умеет бороться и побеждать! Вы умнички! Организаторам пробега спасибо за организацию и праздничное настроение», – отметила в социальной сети мама ребятишек Анастасия Кухтен.

Всю телекоммуникационную инфраструктуру для проведения масштабного Парижского полумарафона подготовил Национальный провайдер «Ростелеком». Компания предоставила бесперебойный Интернет по проводной технологии и Wi-Fi, а также обеспечила возможность телевизионной трансляции Парижского полумарафона. Специалисты организовали оптический канал связи со скоростью подключения к интернету до 1 Гбит/с. Для обеспечения выхода в сеть провайдер построил более одного километра линий связи.

«Наши специалисты провели очень большую работу. На трассе было заменено порядка 25 опор. Был предоставлен канал связи, чтобы обеспечивался бесперебойный Интернет. Специалисты организовали 12 точек Wi-Fi на старте, на точках питания, площадках для судейства, чтобы все могли пользоваться интернетом на высокой скорости. Наша компания и дальше планирует выступать партнером такого грандиозного спортивного мероприятия», - сказала заместитель генерального директора челябинского филиала ПАО «Ростелеком» Елена Маршалюк.

В детском забеге победил шестилетний летний Константин Батраев. В забеге на один километр - 11-летняя София Шлыгина из Челябинска и 11-летний Ярослав Мулюков из Фершампенуаза. На дистанции пять километров первыми прибежали Евгений Чуфаров из Кыштыма и Кристина Кукушкина из Магнитогорска. Десять километров быстрее всех преодолели Олег Сидоров из Казани и Элина Лунева из Челябинска. Полумарафонскую дистанцию выиграли Вениамин Каныбеков из Уфы и Татьяна Курамшина из Миасса. Победителями велозаезда стали Андрей Мельников из Белорецка (республика Башкортостан) и Лилия Давлеткиреева из Магнитогорска, а в скандинавской ходьбе первыми к финишу пришла Галина Серебрякова из Екатеринбурга.

Абсолютные чемпионы среди мужчин и женщин получили по 80 тысяч рублей, за второе место 50 тысяч рублей, за третье — 30 тысяч. А конечно символ Парижского полумарафона – мягкую игрушку гуся. В свое время на одном из марафонов именно местные гуси примкнули к участникам состязаний и «прошлепали» пару десятков метров дистанции. С тех пор эти птицы и стали символом забега.

Но без медалей никто не остался, их вручали всем, кто пересек финишную черту, а до финиша добежали (а некоторые дошагали) все.

Как сообщало ранее агентство «Урал-пресс-информ», последнему участнику полумарафонской дистанции Игорю Новоселову из Челябинска после финиша понадобилась помощь медиков.

Что ж, Парижский полумарафон уже история. История, в которую уже навсегда вписаны имена тех, кто когда-то сказал себе: «Приехать в Париж и пробежать».

Кстати, со следующего года Парижский полумарафон хотят сделать двухдневным праздником «королевы спорта».