Депутатам Троицкого района предстоит выбрать главу

Парламентариям Собрания депутатов Троицкого муниципального района (Челябинская область) предстоит выбрать районного главу из трех предложенных им претендентов.

Накануне в конференц-зале районной администрации состоялся конкурс по отбору кандидатур на должность главы Троицкого муниципального района.

Победителями конкурса признаны все трое участников: действующий глава Троицкого района Тимур Мухамедьяров, начальник управления ЖКХ и инженерной инфраструктуры администрации Троицкого района Александр Сатьянов, глава Клястицкого сельского поселения Елена Шишмарева. Результаты опубликованы на сайте районного парламента.

Все три кандидата будет представлены Собранию депутатов, которым предстоит выбрать главу Троицкого муниципального района.

В состав конкурсной комиссии входят вице-губернатор Сергей Сушков, советник губернатора Владимир Мякуш, председатель комитета Законодательного собрания по экономической политике Евгений Илле, председатель Собрания депутатов Троицкого района Лариса Шумкина, а также районные парламентарии Александр Бауэр и Дмитрий Кузьмин. О дате заседания районного парламента пока не сообщается.