Партию черепашек без ветеринарных документов задержали в Челябинской области

На российско-казахстанской границе в районе села Петухово Челябинской области была обнаружена партия черепашек без сопроводительных ветеринарных документов. Их везли на автомобиле из Астаны в Гродно. Перевозчик не мог подтвердить происхождение и безопасность, а также эпизоотическую чистоту пункта выхода животных, как рассказали в управлении Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям. В связи с этим их транзит по территории России был запрещен. Четырнадцать черепашек отправлены обратно в Казахстан после беседы с нарушителем о правилах перевозок животных по территории Таможенного союза.