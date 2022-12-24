24.12.2022
Партию черепашек без ветеринарных документов задержали в Челябинской области
24.12.2022
Полицейский Дед Мороз встретился с первоклассниками Чебаркуля
24.12.2022
В Челябинске мигранты незаконно торговали ёлками
24.12.2022
В Челябинске задержан один из поджигателей Ниссана, второй – в розыске
24.12.2022
Елка желаний: глава Калининского района вручил подарки детям мобилизованного бойца
23.12.2022
Южноуральцев и гостей региона просят не украшать ёлки в нацпарке «Таганай»
Партию черепашек без ветеринарных документов задержали в Челябинской области
19.12.2022
В Полетаево двухмесячный домашний щенок погиб от бешенства
08.12.2022
Зоосад в челябинских «Горках» получил лицензию на работу с животными
21.10.2022
В Челябинске исследуют причины падежа косуль в Курганской области
18.10.2022
В Челябинскую область в гранатах прибыл жизнеспособный червец Комстока
В Челябинске перенесли сроки открытия главного ледового городка
23.12.2022
В Челябинской области утвержден порядок назначения нового единого пособия
23.12.2022
Бетонные блоки на Кировке – это уже слишком: чаша терпения челябинцев переполнена
22.12.2022
Челябинская область собирает гостинцы бойцам СВО: Мы-то за праздничным столом, а ребята...
21.12.2022
Принят главный финансовый документ Челябинска
20.12.2022