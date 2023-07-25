Россельхознадзор исследует пробы почвы, огурцов и кабачков на наличие пестицидов и ядохимикатов

Россельхознадзор исследует пробы грунта и овощей, выращиваемых в теплицах возле деревни Ханжино Красноармейского района (Челябинская область), на наличие тяжелых металлов и на остаточное количество пестицидов и ядохимикатов.

В плане профилактики инспекторы Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям совместно с сотрудниками регионального УМВД обследовали в этом районе три земельных участка, где в теплицах иностранные граждане выращивают овощную продукцию. На одном из участков сельхозземли на площади 346 кв. м обнаружена свалка твердых бытовых отходов (строительный материал, пленка пвх, пустая тара из-под удобрений).

Инспекторы отобрали в теплицах пробы почвы и пробы огурцов и кабачков и направили их для исследования в Челябинский филиал ФГБУ «ВНИИЗЖ». Почву и овощи проверят на наличие тяжелых металлов и на остаточное количество пестицидов и агрохимикатов.

По результатам лабораторных исследований управление примет решение о проведении в случае необходимости дальнейших проверочных мероприятий. Что касается выявленной свалки бытовых отходов, то собственнику земельного участка предъявят предостережение с рекомендацией устранить нарушение земельного законодательства.