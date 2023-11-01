В садик Троицка поставили подозрительное сливочное масло

В детский сад Троицка (Челябинская область) поступило подозрительное сливочное масло, о чем сегодня, первого ноября, сообщает региональный Россельхознадзор.

В октябре текущего года надзорное ведомство установило, что троицкий садик получил масло с сомнительной «биографией».

Как рассказала пресс-секретарь управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям Татьяна Нахтигаль, челябинское общество «Союзпродукт Мир» получило масло сладко-сливочное несоленое «Крестьянское», произведенное в Тульской области, и отправило 56 килограммов в ООО «БЕСТ», а оно, в свою очередь, восемь килограммов перенаправило в детский сад Троицка.

«Причем масло поступило пятого октября в сопровождении документов, где ясно видно, что ранее - 28 сентября - производитель по неизвестной причине аннулировал производственный сертификат - как следствие, транспортные сопроводительные документы стали недействительными, и продукция в целом потеряла прослеживаемость, что является грубейшей ошибкой, - пояснила Татьяна Нахтигаль. - Тем не менее, ветеринарный врач ОГБУ «Троицкая ветстанция», обслуживающий ООО «БЕСТ», оформил ветеринарные сопроводительные документы на партию подозрительного масла, и оно попало в социальное учреждение для питания детей».

Управление Россельхознадзора объявило поставщику подозрительного масла в детский сад предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований техрегламентов. Ветврач также предупрежден об ответственности.

«Все участники оборота потенциально опасной продукции проинформированы для принятия мер», - отметила Татьяна Нахтигаль.