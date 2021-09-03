Пассажирам маршрутки, пострадавшим в ДТП в Карталах, положены страховые выплаты

Всем пассажирам микроавтобуса, попавшего в ДТП в Карталах (Челябинская область), положены страховые выплаты в соответствии с законом об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчика перед пассажирами.

Как ранее сообщало агентство «Урал-пресс-информ», первого сентября в Карталах маршрутное такси врезалась в дерево. Пострадали восемь человек, у пятерых из них переломы. Прокуратура организовала проверку перевозчика. После этого СКР возбудил уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекших причинение тяжкого вреда здоровью».

«В автоматизированной информационной системе НССО отсутствуют сведения о договоре обязательного страхования на вышеупомянутое транспортное средство. Согласно Закону №67-ФЗ юридическое лицо, осуществляющее перевозку автомобильным транспортом, оборудованным для перевозок более восьми человек при отсутствии договора обязательного страхования, несет ответственность за причиненный при перевозках вред на тех же условиях, на которых должно быть выплачено страховое возмещение при надлежащем страховании», – сообщил президент Национального союза страховщиков ответственности (НССО) Игорь Юргенс.

В этом случае пострадавшим пассажирам нужно обратиться за выплатой к юридическому лицу, фактически осуществлявшему перевозку, и представить ему следующие документы: паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, и документы из медучреждения с указанием характера полученных травм, диагноза и периода нетрудоспособности.

Игорь Юргенс пояснил, что размер компенсации за вред здоровью рассчитывается в соответствии с таблицей выплат, утвержденной постановлением правительства РФ №1164. Принцип действия таблицы заключается в выплате пострадавшему пассажиру фиксированной суммы за конкретную травму, исключая необходимость подтверждения фактических расходов на лечение.

При этом размеры выплат зависят от вида травмы и степени её сложности. Например, за перелом бедра положена выплата в размере 80-300 тысяч рублей, за переломы конечностей – от 60 до 300 тысяч в зависимости от места перелома и степени тяжести травмы. Минимальная травма – ушибы или ссадины – оценивается в тысячу рублей. За несколько травм выплаты суммируются в пределах двух миллионов рублей.

Наличие действующего договора страхования можно проверить на сайте Национального союза страховщиков ответственности по ИНН перевозчика или госномеру транспортного средства.