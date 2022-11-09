Пассажиры «Ласточки» смогут побывать на бесплатной экскурсии по Магнитогорску

В воскресенье, 13 ноября, пассажиры электропоезда «Ласточка» №7903 сообщением Челябинск - Магнитогорск смогут побывать на бесплатной пешей экскурсии по Магнитогорску. Мероприятие проводится в честь двухлетней годовщины со дня запуска «Ласточки» между двумя самыми крупными городами региона.

Для участия в бесплатной экскурсии нужно купить билет на «Ласточку» на 13 ноября. Его можно приобрести в пригородных кассах, в терминалах или в приложении РЖД.

Из Челябинска поезд № 7903 выйдет в шесть часов 30 минут. По пути он будет останавливаться на станциях Троицк, Тамерлан, Карталы и все желающие жители этих городов также смогут побывать на бесплатной экскурсии в Магнитогорске.

Для участия в бесплатной экскурсии пассажирам необходимо заранее зарегистрироваться и предъявить гиду билет на электропоезд «Ласточка» №7903.

Как сообщает пресс-служба СПК, 13 ноября на вокзале Магнитогорска пассажиров встретят гиды МБУ «Отдых» (у них в руках будет табличка «Ласточка»). Пешая часть экскурсии начнется в 11 часов и продлится два часа.

Пассажиры «Ласточки» узнают зачем магнитогорцы ежедневно переезжают из Европы в Азию, и познакомятся с удивительным характером легендарной Магнитки, - рассказали в СПК.

Участникам экскурсии расскажут, как создавались уральские образцы сталинского ампира, они смогут оценить панорамы Магнитогорска с уютными улочками и Магнитогорского металлургического комбината.

После завершения экскурсии пассажиры «Ласточки» самостоятельно прогуляться по городу и посетить другие достопримечательности Магнитогорска - монумента «Тыл-Фронту», похода в Аквапарк, Краеведческий музей, ледовую «Арену-Металлург» или парк «Притяжение».

Из Магнитогорска в Челябинск «Ласточка» отправится в 17 часов 23 минуты и прибудет к месту назначения 21 час 43 минуты. Время в пути составит четыре часа 20 минут.

Напомним, с ноября 2020 года скоростные электропоезда «Ласточка» ежедневно курсируют по направлению «Челябинск – Магнитогорск».

Пассажирам электропоездов доступны два класса обслуживания: «Стандарт» и «Бизнес» (12 мест для пассажиров, которые расположены в отдельном помещении салона поезда, они оборудованы индивидуальными светильниками, эргономичными подголовниками, отдельными столиками и розетками для зарядки мобильных устройств).