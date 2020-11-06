ул. Монакова, д. 33, офис 2 454091 Челябинская область Челябинск
+73512372926 maineditor@uralpress.ru Урал-пресс-информ

Запущена «Ласточка» между Челябинском и Магнитогорском

Общество
Сегодня, 11:10
Размер текста
Автор: 
Любовь Юрина

В четверг, пятого ноября, новый скоростной электропоезд «Ласточка» впервые начал перевозить южноурадьцев по маршруту «Челябинск - Магнитогорск».

Первыми пассажирами «Ласточки» стали журналисты, а также челябинцы, решившие пожелать отправляющимся счастливого пути, рассказали в миндортранса региона.

Напомним, поручение о запуске скоростного поезда между двумя крупнейшими агломерациями области давал губернатор Алексей Текслер.

Ранее пригородные поезда не ездили между Челябинском и Магнитогорском, и можно было добраться из одного города в другой только с пересадками, потратив на это семь часов. На «Ласточке» время в пути составит четыре часа 20 минут.

Скоростные поезда «Ласточк» -  это комфортный Премиум-класс, необходимый для преодоления средних расстояний.

В составе скоростного электропоезда пять вагонов с мягкими креслами, широкими проходами и панорамными окнами с теплоизоляцией. Поезд оснащен системами климат-контроля с обеззараживанием воздуха, энергосберегающим светодиодным освещением, экологически чистыми туалетными комнатами, системами видеонаблюдения и информационными табло, на которых отображаются сведения о маршруте.

Места в вагонах поезда разделены на две категории: «Стандарт» (329 мест, в том числе два места для маломобильных пассажиров) и «Бизнес» (12 мест).

Места класса «бизнес» расположены в отдельном помещении салона поезда, оборудованы индивидуальными светильниками, эргономичными подголовниками, отдельными столиками и розетками для зарядки мобильных устройств.

Помимо пассажирских кресел, имеются отделения для багажа, пять туалетных помещений, огороженные сервисные зоны для размещения обслуживающего персонала.

Имеется также выдвижная подножка для обеспечения выхода на высокие и низкие платформы.

В одном из вагонов состава есть специальный подъемник для маломобильных пассажиров, обеспечивающий удобную посадку.

«Ласточка» будет ежедневно отправляться из Челябинска в 17:55, прибывать в Магнитогорск в 22:15. Отправление в обратном направлении – в 06:32, прибытие в Челябинск – в 10:52. Электропоезд будет останавливаться на станциях Троицк, Тамерлан и Карталы.

На маршруте действуют все федеральные льготы, в том числе скидка 50% на проезд для студентов и школьников. Приобрести проездные документы можно в пригородных кассах, терминалах самообслуживания, на сайте АО «Свердловская пригородная компания» и мобильном приложении «Пригород». На сайте можно ознакомиться и с расписанием движения нового электропоезда.

Напомним, путь от Челябинска до Магнитогорска будет стоить от 750 рублей в зависимости от класса обслуживания. Для оформления проездных документов и посадки в поезд необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность.

 

Читайте нас там, где вам удобно! Сайт, Вконтакте, Twitter, Facebook, Instagram, Одноклассники.

Автор: 
Любовь Юрина
Отправить новость
Общество
27.04.18 10:19
Электрички в праздники будут курсировать по особому графику
Общество
07.06.17 11:06
В период празднования Дня России частично изменяется расписание движения электричек
Общество
12.12.16 09:23
Отменена электричка Челябинск-Екатеринбург
Общество
05.08.16 17:36
Движение электропоезда Аша-Кропачево может быть возобновлено с 15 августа
Вчера, 15:25
«Народная приемка» в Челябинске понуждает дорожников к работе над ошибками
Вчера, 15:22
За сутки умерло семь пациентов с ковидом из Челябинска, Пласта и Октябрьского района
Вчера, 15:12
Число южноуральцев с ковидом, проходящих лечение в больницах, превысило пять тысяч
Вчера, 15:09
Челябинск отмечает День военной разведки
Вчера, 11:22
На кафедральном соборе Челябинска установили колокола
Вчера, 11:07
В Челябинске жители квартир, наиболее пострадавших от взрыва кислородной станции, получили денежные компенсации
Вчера, 10:39
Студотряды готовят к запуску новую инфекционку в Челябинске
04.11.20 20:06
За сутки умерло шесть пациентов с ковидом из Челябинска, Южноуральска и Нязепетровска
04.11.20 11:22
В Челябинской области за сутки выявлено 175 пациентов с ковидом
04.11.20 10:20
Челябинская область стала лучшим регионом по взаимодействию с некоммерческими организациями
Общество
Сегодня, 11:51
Алексей Текслер принял решение о закрытии автовокзала «Центральный»  у ДС «Юность» в Челябинске
Среда обитания
Вчера, 17:26
Новогоднее оформление Челябинска обещает получиться по-настоящему сказочным
Новости
Сегодня, 12:01
Общество
Двойные лавры коелгинских молочников
Сегодня, 11:38
Общество
Жители поселка Мисяш не могут добраться до работы из-за перебоев в работе общественного транспорта
Сегодня, 10:46
Спорт
Эльбрус Нигматуллин протащил на 25 метров «Боинг» весом 36 тонн
Сегодня, 10:28
Общество
ММК развивает промышленный интернет вещей
Вчера, 17:27
Общество
В Челябинской области решат проблемы дольщиков восьми домов
Материалы рубрики
Сегодня, 12:01
Общество
Двойные лавры коелгинских молочников
Сегодня, 11:38
Общество
Жители поселка Мисяш не могут добраться до работы из-за перебоев в работе общественного транспорта
Сегодня, 10:28
Общество
ММК развивает промышленный интернет вещей
Вчера, 17:27
Общество
В Челябинской области решат проблемы дольщиков восьми домов
Вчера, 15:25
Общество
«Народная приемка» в Челябинске понуждает дорожников к работе над ошибками
Теги
электропоезд
Читайте Uralpress
в Яндекс дзен
zen.yandex.ru

Присылайте свежие новости

Вы можете стать соавтором нашего новостного портала.

Есть чем поделиться? Расскажите!

Отправить новость

Читайте нас там, где удобно вам

Наши соц сети

Вакансии в Челябинске

Дорогие читатели!

Мы предлагаем вам совместными усилиями сделать информационную повестку интереснее, ярче, правдивее, насыщеннее.

Если вы стали очевидцем интересного события, необычного явления, вопиющего случая, чрезвычайного происшествия или хотите привлечь внимание к какой-то проблеме – напишите нам. Будем рады, если вы поделитесь с нами своими впечатляющими фото - и видеонаблюдениями (авторство будет указано).

В свою очередь мы гарантируем, что при необходимости возьмем комментарий по вашей проблеме у соответствующих официальных источников и достоверно изложим все факты.

Отправляя сообщение, укажите свои контакты – номер телефона или адрес электронной почты. Редакция гарантирует конфиденциальность, если вы не стремитесь к публичности.

Подробнее
  • Максимальный размер файла: 2 МБ.
  • Допустимые типы файлов: gif jpg jpeg png.
Яндекс.Метрика