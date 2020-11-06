Запущена «Ласточка» между Челябинском и Магнитогорском

В четверг, пятого ноября, новый скоростной электропоезд «Ласточка» впервые начал перевозить южноурадьцев по маршруту «Челябинск - Магнитогорск».

Первыми пассажирами «Ласточки» стали журналисты, а также челябинцы, решившие пожелать отправляющимся счастливого пути, рассказали в миндортранса региона.

Напомним, поручение о запуске скоростного поезда между двумя крупнейшими агломерациями области давал губернатор Алексей Текслер.

Ранее пригородные поезда не ездили между Челябинском и Магнитогорском, и можно было добраться из одного города в другой только с пересадками, потратив на это семь часов. На «Ласточке» время в пути составит четыре часа 20 минут.

Скоростные поезда «Ласточк» - это комфортный Премиум-класс, необходимый для преодоления средних расстояний.

В составе скоростного электропоезда пять вагонов с мягкими креслами, широкими проходами и панорамными окнами с теплоизоляцией. Поезд оснащен системами климат-контроля с обеззараживанием воздуха, энергосберегающим светодиодным освещением, экологически чистыми туалетными комнатами, системами видеонаблюдения и информационными табло, на которых отображаются сведения о маршруте.

Места в вагонах поезда разделены на две категории: «Стандарт» (329 мест, в том числе два места для маломобильных пассажиров) и «Бизнес» (12 мест).

Места класса «бизнес» расположены в отдельном помещении салона поезда, оборудованы индивидуальными светильниками, эргономичными подголовниками, отдельными столиками и розетками для зарядки мобильных устройств.

Помимо пассажирских кресел, имеются отделения для багажа, пять туалетных помещений, огороженные сервисные зоны для размещения обслуживающего персонала.

Имеется также выдвижная подножка для обеспечения выхода на высокие и низкие платформы.

В одном из вагонов состава есть специальный подъемник для маломобильных пассажиров, обеспечивающий удобную посадку.

«Ласточка» будет ежедневно отправляться из Челябинска в 17:55, прибывать в Магнитогорск в 22:15. Отправление в обратном направлении – в 06:32, прибытие в Челябинск – в 10:52. Электропоезд будет останавливаться на станциях Троицк, Тамерлан и Карталы.

На маршруте действуют все федеральные льготы, в том числе скидка 50% на проезд для студентов и школьников. Приобрести проездные документы можно в пригородных кассах, терминалах самообслуживания, на сайте АО «Свердловская пригородная компания» и мобильном приложении «Пригород». На сайте можно ознакомиться и с расписанием движения нового электропоезда.

Напомним, путь от Челябинска до Магнитогорска будет стоить от 750 рублей в зависимости от класса обслуживания. Для оформления проездных документов и посадки в поезд необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность.