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Патриарх Кирилл утвердил празднование Собора святых челябинской митрополии

Общество
Сегодня, 15:36

В официальном календаре Русской Православной Церкви появилась новая дата - Собор святых Челябинской митрополии. Праздник, утвежденный патриархом Московским и всея Руси Кириллом, будут отмечать в октябре.

В собор челябинских святых включены имена шести угодников Божиих. Это Александр Миропольский, пресвитер, священномученик (1918); Павел Соколов, пресвитер, священномученик (1918); Параскева Кочнева, мученица (1939); Петр, митрополит Крутицкий, священномученик (1937); Петр Беляев, пресвитер, священномученик (1918); Петр Смородинцев, пресвитер, священномученик (1918).

День празднования Собора привязан ко дню священномученика Петра, митрополита Крутицкого, который был расстрелян десятого октября. При совпадении этой даты с воскресным днем Собор Челябинских святых будет отмечаться десятого октября. Если эта дата выпадет на другой день недели, Собор Челябинских святых будет отмечаться в ближайшее воскресенье после него.

В те годы, когда десятое октября будет приходиться на среду, следующий воскресный день будет совпадать с праздником Покрова Пресвятой Богородицы (14 октября). Поэтому в такие годы Собор святых Челябинской митрополии будет отмечаться в предшествующий десятому октября воскресный день - седьмого октября, отмечают в епархии.

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