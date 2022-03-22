Патриарх Кирилл встретился с Алексеем Текслером и митрополитом Алексием

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл встретился с губернатором Челябинской области Алексеем Текслером и главой Челябинской митрополии митрополитом Челябинским и Миасским Алексием.

Встреча состоялась во вторник, 22 марта 2022 года, в Патриаршей и Синодальной резиденции в Даниловом монастыре в Москве.

Как сообщает пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси, Святейший Владыка, приветствуя Алексея Текслера, поделился воспоминаниями о посещении Челябинска в апреле 2010 года.

«Город очень индустриальный и имеет огромное значение для экономики страны. Но когда я туда в первый раз приехал, то почувствовал, что в духовном отношении он был несколько на периферии, - рассказал Предстоятель Русской Православной Церкви и поблагодарил руководителя региона и митрополии за происходящие позитивные изменения. - И поэтому я благодарю всех - и Вас, и владыку - за те перемены, которые сейчас происходят».

В ходе беседы обсуждались вопросы церковно-государственных отношений и строительства храмов в регионе.

Алексей Текслер рассказал Его Святейшеству о тесном плодотворном взаимодействии руководства области с Челябинской митрополией.

Напомним, 18 апреля 2010 года Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл прибыл в Челябинскую область с Первосвятительским визитом, посетил Свято-Симеоновский кафедральный собор, на следующий день освятил новопостроенный освятил Свято-Георгиевский собор в Челябинске.

В 2020 году Патриарх Кирилл утвердил новый праздник в официальном календаре Русской Православной Церкви - Собор святых Челябинской митрополии.

ФОТО: Официальный сайт Московского Патриархата и Челябинская епархия