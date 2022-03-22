22.03.2022
Анонсы событий и мероприятий на 23 марта
22.03.2022
ВТБ увеличил выдачу льготной ипотеки на треть
22.03.2022
Дерзкая кража красного холодильника в Челябинске попала на видео, власти ищут ему замену
22.03.2022
Госдума ввела уголовное наказание за фейки о работе госорганов России за рубежом
22.03.2022
В структурном подразделении администрации Челябинска новый руководитель
22.03.2022
Челябинская мэрия заявила о полной доступности дошкольного образования
Патриарх Кирилл встретился с Алексеем Текслером и митрополитом Алексием
22.03.2022
Единый аппарат трех омбудсменов Челябинской области временно возглавила Елена Бабич
22.03.2022
Алексей Текслер поручил миндортрансу провести проверку по массовому ДТП в Златоусте
22.03.2022
Власти Челябинской области пояснили, когда в регионе снимут все ковидные ограничения
21.03.2022
Челябинская область направит более 4,3 миллиарда рублей на восстановление прав дольщиков
Вечная память: ефрейтор из Уйского района погиб в спецоперации на Украине
21.03.2022
В спецоперации на Украине погиб 19-летний военнослужащий из Магнитогорска
21.03.2022
Челябинцы интересуются у губернатора, когда в регионе отменят масочный режим
21.03.2022
Челябинск – Луганск - Рубежное: собкор «Урал-пресс-информа» отправился в ЛНР на помощь родителям
20.03.2022
Челябинск встречает Крымскую весну
18.03.2022