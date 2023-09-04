04.09.2023
В челябинской Сосновке закрыли движение по улице Коммуны
04.09.2023
Выкопавших и повредивших бочку с серной кислотой в лесу Кыштыма лиц ищут правоохранительные органы
04.09.2023
Челябинский Ангел показал, как выглядит операционная на передовой
04.09.2023
На южной стене дома по улице Мира в Челябинске проведут аварийно-восстановительные работы
04.09.2023
В Челябинске вспомнили уральских героев
04.09.2023
Новая набережная Первого озера Челябинска заметно похорошела
Патрульно-постовая служба Челябинской области отмечает вековой юбилей
04.09.2023
В Челябинске задержали участников организованной группы
01.09.2023
Полицейские приготовили музыкальный подарок к первому сентября для юных жителей Челябинской области
30.08.2023
Полицейские Челябинской области устроили праздник для своих юных подопечных перед новым учебным годом
26.08.2023
В Златоусте собака напала на восьмилетнего мальчика
Бастрыкин взял на контроль ситуацию с запретом рыбалки на озере Урефты в Сосновском районе
04.09.2023
В Магнитогорске открыли современный «Дом студента» для МГТУ им. Носова
03.09.2023
В Челябинск вышли на линию первые 10 троллейбусов местного производства
01.09.2023
В Челябинской области у более 800 тысяч обучающихся начался новый учебный год
01.09.2023
Циклон может испортить День знаний в Челябинской области
31.08.2023