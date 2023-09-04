Патрульно-постовая служба Челябинской области отмечает вековой юбилей

В Челябинской области поздравления со 100-летним юбилеем принимают сотрудники патрульно-постовой службы. Праздничное мероприятие, посвященное этому событию, по традиции, началось с поздравления личного состава. От имени начальника ГУ МВД России по Челябинской области генерал-лейтенант полиции Михаила Скокова поздравил сотрудников патрульно-постовой службы полиции заместитель начальника ГУ МВД – начальник полиции ГУ МВД России по Челябинской области полковник полиции Игорь Белецкий.

Обращаясь к собравшимся на торжественное мероприятие, Игорь Владимирович подчеркнул, что на сегодняшний день патрульно-постовая служба является одним из самых мобильных подразделений МВД России. Ежедневно в непростых условиях личный состав ППСП, не взирая на трудности, проявляя мужество и героизм, с честью и достоинством выполняет поставленные задачи. Такая работа требует выносливости, храбрости, отличной физической подготовки.

Полковник полиции Игорь Белецкий выразил слова благодарности ветеранам службы, подчеркнув, что действующие сотрудники продолжают чтить традиции, заложенные много лет назад, выполняют свои служебные обязанности с честью и достоинством. В своем выступлении от также отметил, что сотрудники патрульно-постовой службы зачастую первыми приходят на помощь в сложной ситуации, когда необходимо незамедлительно отреагировать и задержать преступника. И именно от профессионализма сотрудника зависит мнение жителей о полиции в целом.

Затем с приветственной речью выступил председатель Челябинской региональной организации Общероссийской общественной организации ветеранов ОВД полковник милиции в отставке Валерий Маскаев и поздравил от имени 18-тысячной армии ветеранов действующих сотрудников. Валерий Иванович рассказал, о том, как сам перенимал опыт от милиционеров из патрульно-постовой службы и пожелал молодым сотрудникам помнить тех ветеранов, которые вложили в эту службу очень многое. Специально в память о столь знаменательной дате были выпущены юбилейные медали.

Наиболее отличившиеся сотрудники были награждены ведомственными наградами, почетными грамотами и благодарностями МВД России и ГУ МВД России по Челябинской области, сообщили в пресс-службе регионального полицейского главка.

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Завершилось праздничное мероприятие торжественным маршем в честь 100-летия со дня образования патрульно-постовой службы.

Затем, сменив белые рубашки на повседневную форму одежды, сотрудники полиции приступили к охране правопорядка на улицах, площадях, скверах и везде, где требуется их помощь жителям Челябинской области.