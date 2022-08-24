Перевозчиков продолжают штрафовать за неидеальную работу на челябинских маршрутах

Челябинских перевозчиков продолжают штрафовать за нарушения, допускаемые при работе на городских маршрутах.

Так, результатом проверочных мероприятий, проведенных контрольно-ревизионной службой ОГКУ «Организатор перевозок Челябинской области» в период с 15-го по 19-е августа, стали выписанные на сумму 145 тысяч рублей штрафы.

При проверках общественного транспорта проверяющие выявили факты отсутствия терминалов безналичной оплаты и системы мониторинга пассажиропотока, нарушений сводного расписания, несоответствия количества находящихся на линии транспортных средств заявленному, наличия несанкционированной рекламы, отсутствия видеонаблюдения в салоне. Это основные нарушения, отмечают в ОГКУ «Организатор перевозок Челябинской области».

Отметим, в общей должности в вышеназванный период с целью проверки качества работы перевозчиков было проверено 79 маршрутов.