Первичка «Движения первых» появилась в лицее 142 Челябинска

В Челябинской области открылась первое структурное подразделение Российского движения детей и молодежи «Движение первых». Первичка создана на базе лицея № 142 города Челябинска 28 декабря.

Как сообщили в РДДМ, лицеисты познакомились с небольшой пока историей РДДМ, миссией и целями, проголосовали за создание первичного отделения и председателя — Елизавету Гребенкину, заместителя директора лицея по воспитательной работе.

«Четыре года назад мы присоединились к Российскому движению школьников и создали своё первичное отделение. Когда мы узнали о том, что создаётся организация, которая объединит все молодёжные движения, мы приняли решение, что и нам тоже нужно быть в Движении (РДДМ – ред). Появилась идея присоединиться, создать своё отделение и развивать движение в школе, опираясь на опыт, полученный раннее в Российском движении школьников. Мир стремительно меняется, меняются тренды и направления, педагогам нужно быть на волне с детьми, а детям быть в тех условиях, где им будет интересно. Мы должны пробовать себя, участвовать, создавать и привлекать к участию» — рассказала Елизавета Гребенкина.

Напомним, в декабре прошел первый съезд РДДМ, где присутствовали делегаты Челябинской области от родителей, чиновников, детей и молодежи.