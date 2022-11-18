18.11.2022
ММК получил благодарность спецкомиссии всероссийского экологического конкурса
18.11.2022
Первички Российского движения детей и молодежи создают в Челябинской области
18.11.2022
Анонсы событий и мероприятий на выходные (18+)
18.11.2022
Семейные МФЦ откроются в Челябинской области в декабре
18.11.2022
«Чайф» воспел челябинский метеорит и работника Исторического музея Юрия Богатенкова
18.11.2022
Свидание вслепую обошлось челябинцу почти 150 тысяч рублей
Первички Российского движения детей и молодежи создают в Челябинской области
Работу планируется завершить к концу 2022 года
17.11.2022
В 2022 году Челябинская область обновит парк школьных автобусов почти на 100 единиц
05.10.2022
КСП проверит челябинское минобрнауки и подведомственные ему колледжи и техникумы
26.08.2022
Южноуральцам объяснили, кто должен закупать учебники и рабочие тетради для школьников
26.08.2022
В Челябинской области увеличили траты на учебные расходы школ
Челябинский АНГЕЛ: Верьте нам, простым солдатам, – мы стоим и будем стоять
17.11.2022
Госдума и Совет Федерации одобрили закон о едином детском пособии
16.11.2022
Волонтеры «Единой России» помогают эвакуированным жителям Херсона
16.11.2022
Представители Челябинской области вышли в финал конкурса «Медики на работе»
15.11.2022
Челябинская улица после ремонта превратилась в полноводную реку
14.11.2022