Первички Российского движения детей и молодежи создают в Челябинской области

Челябинская область приступает к созданию регионального отделения нового Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи. Работа в организационно-правовой плоскости стартовала после обсуждения на областном совещании.

До настоящего момента общественные движения разного рода объединяли более 11 тысяч учащихся, как сообщили в региональном министерстве образования. Теперь координатором их работы выступит Российское движение детей и молодежи.

До конца года на уровне муниципалитетов создадут местные и первичные отделения движения, подберут для них кадры. Министерством образования Челябинской области поставлена задача предусмотреть в школах «классные пространства» для творческих мероприятий.

Ранее в регионе ранее был создан координационный совет движения, его возглавила Светлана Буравова, руководитель регионального отделения «Российское движение школьников».

Напомним, 14 июля 2022 года был принят Федеральный закон № 261-ФЗ «О Российском движении детей и молодежи», который определяет правовое положение, цели, организационные и имущественные основы деятельности новой организации.