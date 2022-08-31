Первого сентября на челябинских перекрестках отключат светофоры

В четверг, первого сентября, на нескольких перекрестках проспекта Победы в Челябинске отключат светофоры.

Как сообщает городской комитет дорожного хозяйства, отключения запланированы на период с восьми утра до шести вечера.

В указанный период не будут работать светофорные объекты на пересечениях проспекта Победы с улицами Чайковского, Тепличной и Косарева. Отключения связаны с работами на электросетях.