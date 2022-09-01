Первого сентября по улицам Челябинска стали курсировать еще два новых трамвая

В День знаний, первого сентября, на улицы Челябинска вышли еще два новых трамвая, сообщает министерство дорожного хозяйства и транспорта области.

Новые трамваи были разработаны специально для областного центра и выпущены на Усть-Катавском вагоностроительном заводе. Они полностью низкопольные, оснащены кондиционером с функцией очистки и обеззараживания воздуха и беспроводным интернетом.

Сегодня новые вагоны курсируют на 17 и 20 маршрутах.

Всего на линии работает четыре таких вагона, еще шесть проходят техническую настройку.

До конца года в Челябинск будут доставлены оставшиеся 20 трамвайных вагонов (всего город трамвайный парк города в этом году пополнится на 30 новых вагонов).

Напомним, в 2021 году Челябинск получил 30 новых трамваев на общую сумму один миллиард 59 миллионов рублей, которые поставило ООО «Торговый дом «Синара-Транспортные Машины» («СТМ»).

В 2022 году аукцион на поставку 30 новых полностью низкопольных трамваев выиграл Усть-Катавский вагоностроительный завод (УКВЗ, входит в госкорпорацию Роскосмос).

Ранее губернатор рассказывал, на протяжении последних лет для Челябинска и Магнитогорска было приобретено у УКВЗ 64 вагона. В планах увеличить объемы закупки в разы. УКВЗ готов изготовить трехсекционные вагоны (с учетом запуска метротрамвая в Челябинске).

ДЛЯ СПРАВКИ

Все закупаемые у УКВЗ в 2022 году вагоны будут полностью низкопольные с четырьмя дверями с одной стороны. На створке двери (как со стороны улицы, так и со стороны салона) будет размещена кнопка адресного открытия. Стеклянные панелей дверей будут подсвечиваться: зелёным при открытии, красным при закрытии.

Металлические поручни окрасят под цвет сидений, видеокамеры и держатель под резервный маршрутоуказатель - под цвет панели. Все элементы кронштейнов, в том числе держатель вспомогательного зеркала будут чёрного цвета

В вагоне предусмотрены различные режимы работы табло "Внимание, пассажир!" на заднем стекле вагона при остановке трамвая, электронные маршрутные указатели с применением датчиков освещённости для автоматической настройки по времени суток, датчики пассажиропотоков салонного исполнения встроенного типа (точность измерений - не менее 98%)и система радиоинформирования пассажиров с ограниченными возможностями и нарушениями органов зрения. Уточнены требования к валидаторам. Также разработан новый дизайн вагона с обновлённой маской и ливреей.