Определен поставщик первой в 2022 году партии трамваев в Челябинск

В Челябинске накануне состоялся аукцион завершился аукцион на поставку в областной центр 30 новых полностью низкопольных трамваев. Победителем признан Усть-Катавский вагоностроительный завод.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в министерстве дорожного хозяйства и транспорта области, УКВЗ был единственным участником аукциона. Его заявку конкурсная комиссия признала соответствующей требованиям.

В ближайшее время Миндортранс заключит с Усть-Катавским вагоностроительным заводом контракт на поставку 30 трамваев на общую сумму один миллиард 796 миллионов рублей (средства на покупку будут выделены из областного бюджета).

Согласно контракта, 10 трамваев необходимо будет поставить в Челябинск до первого июля 2022 года, оставшиеся 20 – до первого сентября.

В миндортранса уточнили, всего в текущем году планируется закупить для Челябинска 77 низкопольных трамваев.

На 2022 год также запланированы масштабные работы по обновлению трамвайной инфраструктуры в Челябинске.

Напомним, в 2021 году в рамках стартовавшей регионе транспортной реформы Челябинск получил 30 новых трамваев на общую сумму один миллиард 59 миллионов рублей. Поставкой трамваев занималось ООО «Торговый дом "Синара-Транспортные Машины» («СТМ»), победившее в конкурсе.

Второй крупнейший город области - Магнитогорск – также обновит парк своего электротранспорта в ближайшие несколько лет. Начиная с 2017 года, уже обновлено две трети транспорта, выходящего на линию (закуплено 77 новых вагонов). Выделены средства на приобретение 15 новых трамваев. Предварительно еще порядка 40 новых вагонов прибудет в город. В начале февраля 2022 года УКВЗ как единственный участник победил в трех аукционах на поставку девяти трамваев в Магнитогорск.

Как рассказал ранее министр строительства и инфраструктуры региона Алексей Нечаев, в 2022 году планируется направить порядка 10 миллиардов рублей на развитие транспортной отрасли в Челябинской области. Это в десять раз больше аналогичного показателя 2021 года.

ДЛЯ СПРАВКИ

По поручению губернатора Алексея Текслера в 2022 году будет приобретаться новая модель трамвая, отличная от прошлогодней.

Все закупаемые в 2022 году вагоны будут полностью низкопольные с четырьмя дверями с одной стороны. На створке двери (как со стороны улицы, так и со стороны салона) будет размещена кнопка адресного открытия. Стеклянные панелей дверей будут подсвечиваться: зелёным при открытии, красным при закрытии.

Металлические поручни окрасят под цвет сидений, видеокамеры и держатель под резервный маршрутоуказатель - под цвет панели. Все элементы кронштейнов, в том числе держатель вспомогательного зеркала будут чёрного цвета

В вагоне предусмотрены различные режимы работы табло "Внимание, пассажир!" на заднем стекле вагона при остановке трамвая, электронные маршрутные указатели с применением датчиков освещённости для автоматической настройки по времени суток, датчики пассажиропотоков салонного исполнения встроенного типа (точность измерений - не менее 98%)и система радиоинформирования пассажиров с ограниченными возможностями и нарушениями органов зрения. Уточнены требования к валидаторам. Также разработан новый дизайн вагона с обновлённой маской и ливреей.