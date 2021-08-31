В Челябинске на линию выпущены новые трамваи, а сотрудникам ЧелябГЭТ повысят зарплату

В Челябинске первые восемь новых трамваев, собранных на Усть-Катавском вагоностроительном заводе, запущены на регулярные городские маршруты. За обновлением трамвайного парка, по распоряжению губернатора Алексея Текслера, последует повышение заработной платы сотрудников ЧелябГЭТ.

Торжественный запуск состоялся в трамвайном депо №1 ЧелябГЭТ. В мероприятии приняли участие губернатор Челябинской области Алексей Текслер, генеральный директор «Синара-Транспортные Машины» (СТМ, входит в Группу Синара) Виктор Леш, министр дорожного хозяйства и транспорта области Алексей Нечаев и глава города Наталья Котова.

Напомним, «Синара» была признана победителем аукциона на поставку в Челябинск до конца 2021 года 30 новых трамваев.

Высокие гости осмотрели отремонтированный цех плановых ремонтов, а также ознакомились с экстерьером и интерьером нового трамвайного вагона. Алексей Текслер также заслушал доклад о том, на каком этапе сейчас находятся работы по производству оставшихся составов общественного легкорельсового транспорта для города и подготовке их к эксплуатации.

На сегодня в Челябинск поставлено и подготовлено к эксплуатации восемь новых частично низкопольных трамваев, собранных на УКВЗ. Вместимость каждого вагона максимум 187 пассажиров, 26 из которых могут ехать сидя.

Частичная досборка и подготовка новых трамваев к эксплуатации осуществляется на производственной площадке челябинского трамвайного депо №1. Новый цех для выполнения необходимых работ был создан при поддержке СТМ. Все работы также проходят под руководством технических специалистов со стороны СТМ и «Усть-Катавского вагоностроительного завода», сообщает пресс-служба СТМ.

Алексей Текслер пообщался с сотрудниками, принимавшими участие в изготовлении, частичной досборке и комплексной подготовке вагонов к эксплуатации.

Как рассказали в миндортрнса региона, новые вагоны доступны для маломобильных пассажиров, в том числе передвигающихся в кресле-коляске. В них предусмотрена возможность автономного хода до полукилометра; система кондиционирования воздуха с функцией климат-контроля для создания комфортных условий поездки пассажиров и водителя, в том числе с режимом «тепловая завеса» для эксплуатации в зимнее время.

В салоне размещены шесть USB -розеток для подзарядки мобильных устройств и Wi-fi для возможности выхода в интернет. Салоны оснащены кондиционерами и кнопкой адресного открытия дверей, различными элементами антивандальной защиты интерьера и другими опциями.

«Это только начало обновления подвижного состава, всего до конца года в Челябинск поступит 30 новых вагонов», – отметил министр дорожного хозяйства и транспорта Алексей Нечаев.

В завершении официальной программы губернатор, гендиректор, министр, глава города вместе с жителями и журналистами прокатились на современном трамвае по кольцевому маршруту от улицы Труда до остановки «площадь Ярославского».

Как сообщает пресс-служба губернатора, также перед выходом трамваев на маршрут Алексей Текслер поговорил с машинистами и кондукторами «ЧелябГЭТ». Глава региона рассказал о масштабных планах по обновлению городского электротранспорта и инфраструктуры (ремонт путей, контактной сети, строительство нового депо).

«Мы будем в это вкладывать средства и превращать наш электрический транспорт в самый доступный, самый комфортный, как это всегда было в Челябинске. Мы это сделаем в ближайшие годы», - подчеркнул губернатор.

Алексей Текслер в ходе общения с сотрудниками ЧелябГЭТ рассказал, что поставил задачу руководству города и компании повысить заработную плату сотрудникам предприятия.

«Считаю, что вместе с обновлением транспорта должны расти и доходы работников этой сферы», - отметил Алексей Текслер.

Проект модернизации городского электротранспорта будет реализовываться с привлечением инфраструктурных кредитов с льготной процентной ставкой. В планах завершить все работы до 2026 года.

«Я хочу сказать, что в эти проекты будет входить и новая линия – на северо-запад, на Университетскую набережную, с интеграцией в метротрамвай, плюс дополнительный переезд от вокзала в Ленинский район. Это входит в наши планы по обновлению трамвайной и метротрамвайной сети, - добавил губернатор. - Все сбалансировано, никаких дополнительных проблем для регионального бюджета эти проекты создавать не будут, они дадут совершенно новое качество жизни, новую притягательность Челябинска и, соответственно, изменят облик областной столицы».

Кроме того, Алексей Текслер заявил, что обновление общественного транспорта продолжится и в других городах области: Магнитогорск, Златоуст, Миасс, Троицк.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Челябинской области