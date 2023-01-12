12.01.2023
Бывший замглавы Магнитогорска отправился в колонию
12.01.2023
Первый в 2023 году малыш в Озерске родился второго января, в Снежинске – третьего января
12.01.2023
Школьные музеи Челябинской области могут стать партнерами московского Музея Победы
12.01.2023
«Солнечная долина» приглашает южноуральцев на всемирный День снега
12.01.2023
Челябэнерго повысил надежность и качество электроснабжения жителей Сосновского района
12.01.2023
Челябинцы считают, что в большей степени поддержки государства нуждаются дети-сироты
Первый в 2023 году малыш в Озерске родился второго января, в Снежинске – третьего января
01.01.2023
С забега в новогодних костюмах начинают год в Снежинске
22.12.2022
В Снежинске и Озерске школьники отправлены на дистант, а с 26 декабря – на каникулы
13.12.2022
Молодые ученые Снежинска получат премии имени Забабахина и других выдающихся физиков
14.10.2022
В Снежинске открыли круглосуточные группы в детсадах в связи с мобилизацией
Ученики замерзают в школе Юрюзани и отправлены на дистант
12.01.2023
В Челябинской области из-за сообщений о минировании были задержаны три поезда
11.01.2023
Правительство Челябинской области обжалует арест 131 квартиры, полученной в дар от АИРа
10.01.2023
Челябинская область сыграет в интеллектуальный квиз в день 120-летия Курчатова
10.01.2023
Страховые пенсии южноуральцев увеличились с первого января
10.01.2023