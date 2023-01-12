Первый в 2023 году малыш в Озерске родился второго января, в Снежинске – третьего января

В новогоднюю ночь и в первый день нового 2023 года в роддомах закрытых территориальных образований Челябинской области не появилось на свет ни одного малыша. Первые роды акушерки двух ЗАТО приняли второго и третьего числа.

«В самый Новый год родов не было, - сообщает акушерское отделение больницы №71 ФМБА России в Озерске. - Первый малыш в этом году появился на свет второго января». Всего в новогодние каникулы в городском роддоме было принято девять родов.

Первый новорождённый в Снежинске в 2023 году появился на свет третьего января. «Мальчик родился в 9:50. Ему дали имя Марк», - сообщает администрация Снежинска со ссылкой на Центральную медсанчасть № 15 ФМБА России в городе. Всего с первого по 15 января в ЗАТО родилось 11 малышей, в том числе семь девочек и четыре мальчика.

Напомним, первого января 2023 года с 00:00 до шести часов утра в роддомах Челябинской области появилось на свет 10 детей, в том числе шесть мальчиков и четыре девочки.

В клинике ЮУГМУ в новогоднюю ночь родилось семеро детей, в том числе шесть мальчиков и одна девочка. Первым появился на свет мальчик, которого назвали Кирилл, в ноль часов 36 минут первого января.

Всего с 29 декабря 2022 года по пятое января 2023 года в области появились на свет 529 новорожденных. В клинике ЮУГМУ за праздничные дни родилось 44 малыша: поровну мальчиков и девочек. Из них две двойни: одна «королевская», то есть мальчик и девочка, и вторая - сестренки-двойняшки.