09.01.2023
Женихов и невест приглашают зарегистрировать брак в зеркальную дату
09.01.2023
Нанес 56 ножевых ранений: убийца таксиста из Юрюзани не смог смягчить приговор
09.01.2023
В Ашинском районе фура «смяла» иномарку
09.01.2023
В Каслях мужчина оставил пасынка без пальца
09.01.2023
Аферистка из Магнитогорска, похитившая у пайщиков 80 миллионов рублей, хотела выйти по УДО
09.01.2023
Пенсионному фонду указали на нарушение
В новогоднюю ночь в Челябинской области родилось 10 малышей, первым - мальчик
30.05.2020
Будущим молодоженам вновь предлагают перенести дату свадьбы
24.03.2020
В Челябинской области создадут ролик о свадьбах военного времени - приносите фото
20.03.2020
Челябинские ЗАГсы ограничили число гостей брачующихся
04.05.2018
Педагоги из Увельского района сыграли железную свадьбу
Мороз отменил занятия в школах Челябинска, Магнитогорска, Миасса и Копейска
09.01.2023
В Рождественскую ночь митрополит Алексий совершил Божественную литургию
07.01.2023
Рождественское послание Патриарха Кирилла и митрополита Алексия
06.01.2023
С новым 2023 годом, дорогие читатели!
01.01.2023
От «Карнавальной ночи» до «Француза»: челябинские «следы» в новогодних кинолентах
31.12.2022