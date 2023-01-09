В новогоднюю ночь в Челябинской области родилось 10 малышей, первым - мальчик

В новогоднюю ночь в Челябинской области появилось на свет 10 малышей - мальчишек чуть больше, чем девчушек. Всего за новогодние каникулы только в одной клинике ЮУГМУ родилось 44 ребенка.

«По оперативным данным медорганизаций первого января 2023 года с 00:00 до шести часов утра родилось 10 человек, в том числе шесть мальчиков и четыре девочки», - сообщили в пресс-службе минздрава области.

В Клинике ЮУГМУ в новогоднюю ночь родилось семеро детей – шесть мальчиков и одна девочка. Первым новорожденным, появившимся на свет в 2023 году, стал мальчик, которого назвали Кирилл. Он родился в ноль часов 36 минут первого января.

Всего с 29 декабря 2022 года по пятое января 2023 года в области появились на свет 529 новорожденных. В Клинике ЮУГМУ в новогодние праздники родилось 44 малыша, в том числе две двойни: одна «королевская» – мальчик и девочка, вторая пара – сестренки-двойняшки.

Самый маленький новорожденный весил 900 грамм, самый большой – четыре килограмма 790 грамм.

Самым первым в 2023 году зарегистрировали рождение мальчика Льва в семье Пластовского района. Это второй ребенок в семье Виталия и Елены. Всего в первый рабочий день нового года органы ЗАГС области зарегистрировали рождение 21 нового гражданина.

Самые необычные имена, которые дали родители своим малышам – Христиан, Леон, Максимилиан. Самым редким именем среди девичьих имен стало Аврора. Также малышек называют Екатерина, Злата, Стефания и Лия.

В 2022 году органами ЗАГС Челябинской области было зарегистрировано рождение 31 тысячи 194 детей. Самыми популярными именами для новорожденных мальчиков в регионе стали Михаил, Александр и Артем, среди девочек – София, Ева и Мария.