Плечом к плечу. Журналист помог солдату найти правду

Работнику СМИ всегда приятно, когда его вмешательство в ситуацию помогает исправить несправедливость. Вдвойне радостно, если ты подставил плечо герою, настоящему защитнику Отечества.

На этой неделе стало известно, что наша редакция помогла российскому солдату Руслану Жуменову восстановить утерянные в боевой обстановке документы и получить положенные выплаты.

Руслан, мобилизованный из Челябинской области, обратился за содействием в нашу редакцию – и это сработало.

Напомним: Руслана и его товарищей ночью, на привале накрыли ракетами «Хаймарс», солдат завалило в доме. Южноуралец чудом остался жив, но получил серьёзные ранения. А дальше произошла неразбериха: в госпитале солдату неправильно восстановили военный билет, Минобороны не перечислило причитающиеся ему деньги, в документах военные чиновники забыли поставить отметку о ранении. Обо всём этом со слов бойца написал наш собственный корреспондент в Луганске Михаил Бондаренко.

Прошло совсем немного времени, и вот что пишет нам Руслан из госпиталя:

«Сегодня главный врач пришёл ко мне насчёт статьи в интернете и видео, сказал, что за это их всех раком поставили. В Североморске за моё дело взялись. Спасибо большое вам за помощь, очень помогли! Также пришла, наконец, зарплата за ноябрь, но почему-то за октябрь не пришла. Позвонил в часть, они сказали, что будет перерасчёт 23.12.22».



Желаем Руслану скорейшего выздоровления, и пусть он никогда не отчаивается. А солдаты на передовой должны знать: наша редакция всегда будет всеми силами защищать их законные права.