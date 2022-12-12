Верховный главнокомандующий гордится Русланом, а чиновникам на него наплевать

Мобилизованные для участия в спецоперации по защите Донбасса – это мужественные и самоотверженные люди. Они заслуживают того, чтобы о них говорили и писали. Но не всегда эти смелые мужчины сталкиваются со справедливым отношением к себе.

В качестве примера наш собственный корреспондент в Луганске Михаил Бондаренко рассказывает о судьбе Руслана Жуменова, получившего тяжёлые ранения в конце октября в зоне СВО. Руслан был призван Верхнеуральским военкоматом Челябинской области 30 сентября. После учебной подготовки отбыл в качестве бойца-пехотинца на линию боевого соприкосновения. А 24 октября южноуралец был ранен – место дислокации его подразделения на Донбассе накрыли американскими ракетами HIMARS. Не без помощи разведданных западных спецслужб, конечно. Руслан при этом потерял лучшего друга.

Вот что он сам говорит:

«После боя с 23 на 24 октября мы зашли в местный клуб посёлка, чтоб погреться и просохнуть, некоторые бойцы легли отдохнуть. А в два часа ночи нас атаковали «хаймарсами», двухэтажное здание рухнуло прямо на нас с другом. Меня посекло осколками, контузило. Выжившие парни начали нас откапывать. Откопали меня до ног и сказали, что вытащить не могут, потому что ноги придавило большой плитой».

Руслан понимал, что оставаться в таком положении нельзя, в плен попадать он не хотел. Поэтому сказал товарищам:

«Рубите ноги и забирайте меня с собой!»

К счастью, сослуживцы делать этого не стали. Позже удалось подогнать автокран и поднять плиту. Военные отметили, что у Руслана при себе был автомат с одним патроном – на самый крайний случай.

Сейчас южноуралец проходит лечение и курс восстановления в одном из госпиталей РФ. Друга его спасти не удалось.

Как раз в госпитале герой и столкнулся с равнодушием и несправедливостью. Всё дело в небрежном оформлении документов, в которых была допущена ошибка.

«С сентября никаких выплат не получал – ни зарплаты, ни боевых, вообще ничего. Мой военный билет остался «за ленточкой», а в московском госпитале имени Бурденко документ восстановили с ошибками. Я его отдал на переделку, но обратно так и не получил. А ещё в госпитале потеряли мою «форму 100», степень тяжести ранения не оформили. Теперь после лечения меня домой за собственный счёт отправляют. И не я один такой. Когда мои раненые товарищи выписались из госпиталя, то их отправили домой в отпуск тоже без денег», – дополняет картину Руслан.

Такая вот чудовищная история с защитником Отечества, который честно выполнял свой воинский и гражданский долг. Ни в коей мере не хотелось бы лить воду на украинскую пропагандистскую мельницу. Мы верим, что справедливость в отношении Руслана Жуменова и его товарищей будет в кратчайшие сроки восстановлена, потому что именно о таких, как эти отважные парни, Верховный главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин сказал недавно: