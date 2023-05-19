По ночам путепровод на Мастеровой в Челябинске будет закрыт для автомобилей

В период с 19 по 23 мая ремонтируемый путепровод на улице Мастеровой в Челябинске по ночам (с 22 часов до шести утра) будет полностью закрыт для движения транспорта.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, в ночное время здесь будут укладывать асфальтобетонное покрытие. Днем движение автомобилей по путепроводу будет открыто.

Челябинские власти просят автовладельцев обращать внимание на установленные временные знаки, учитывать ограничения и заранее планировать свой маршрут.

Напомним, ремонт путепровода на Мастеровой (на участке от дома №8 по данной улице до Куйбышева) стартовал в ночь с 13-го на 14-е мая по национальному проекту «Безопасные и качественные дороги». До 20 июня текущего года исполнителю предстоит выполнить срезку старого и укладку нового асфальта, а также нанести дорожную разметку термопластиком.