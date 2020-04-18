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Тотальный контроль

По приказу властей для челябинских водителей введен «комендантский час»

Фото: 
ГУ МВД по Челябинской области
Общество
Сегодня, 14:26
Автор: 
Инна Шемаева

Всех жителей Челябинской области, передвигающихся по территории региона на автомобилях, южноуральская полиция взяла под тотальный контроль. С восьми вечера до шести часов утра для них введен комендантский час. В это время их передвижение будет фиксировать система фото-видеофиксации и водителям придется доказывать стражам порядка, нарушали они режим карантина и самоизоляции или нет. Кто не сможет, того ждут штрафы до 30 тысяч рублей.

В Челябинской области второй день действует нововведение, согласно которому южноуральцев, передвигающихся на машинах, с восьми вечера и до шести утра будет фиксировать система фото-видеофиксации. Данные будут передаваться стражам порядка. При выявлении нарушений режима повышенной готовности они будут привлекаться к административной ответственности. Раньше правоохранители ограничивались только профилактическими беседами. Теперь тому, кто был за рулем, придется доказывать, что он не просто так выехал из дома в условиях карантина и самоизоляции.

Понимания, как будет в Челябинской области реализовано это нововведение, пока нет. Как сообщил собственный источник агентства «Урал-пресс-информ», система фото-видеофиксации на дорогах была и раньше, но ее работа была направлена исключительно на выявление нарушений правил дорожного движения. Сейчас ее задача помочь наказать нарушителей режима карантина и самоизоляции. Стражам порядка предстоит выяснять личность водителя, который «попал» под камеры и цель его поездки по дорогам Челябинской области. Но непонятно, как будут проверять водителя. Как ему доказывать, что он сел за руль, потому что поехал в аптеку или магазин? Или же он находился за рулем, выполняя свои профессиональные обязанности. Ему ждать появления полицейских на пороге своего дома или сесть за руль и поехать в отделение полиции и снова быть зафиксированным системой фото-видеофиксации? Если уважительной причины не будет, то человека привлекут к административной ответственности.

Как сообщало ранее агентство «Урал-пресс-информ», с 17 апреля полиция Южного Урала перешла на более жесткие меры борьбы с нарушителями режима карантина и самоизоляции.

Хотя гайки «закручивать», к примеру, в Челябинске стали еще 16 апреля. Стражи порядка задержали молодежь, которая устроила ночную тусовку у памятника Курчатова. Около 50 человек были доставлены в полицию, на них составлены административные протоколы.

Собеседник агентства «Урал-пресс-информ» на условиях анонимности сообщил, что 17 апреля также было массовое задержание горожан в одном из скверов на северо-западе. В полиции эту информацию опровергли, заявив, что это была всего лишь плановая работа передвижных пунктов.

«Сегодня на территории города Челябинска создано более 100 групп патрулирования, включая 16 передвижных пунктов полиции. В каждой группе сотрудники полиции для более оперативной работы оснащены планшетными компьютерами с доступом к базе данных лиц, которым Управлением Роспотребнадзора вынесены предписания об изоляции сроком на 14 дней.Кроме того, сотрудники полиции продолжают совместно с представителями министерства здравоохранения региона осуществлять контроль за данными гражданами по месту их проживания.Стражи порядка проводят в общественных местах с гражданами профилактические беседы, напоминают им о соблюдении правил изоляции и предупреждают об административной ответственности, наступающей за нарушение режима повышенной готовности», - сообщили в пресс-службе регионального полицейского главка.

Добавим, что вступившие в силу изменения в административном законодательстве позволяют уполномоченным должностным лицам составлять в отношении правонарушителей административные протоколы по статьям Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях 6.3 – «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения» и 20.6.1 – «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения».

Кроме того, с 17 апреля все пассажиры, прибывающие в Челябинскую область из Москвы, Санкт-Петербурга и Московской области, обязаны перейти на двухнедельный карантин. В аэропорту всем прилетевшим пассажирам делают тест на коронавирус. Тем, кто приехал в Челябинскую область на железнодорожном транспорте, проводники выдают анкету в поездах. Пассажиры ее заполняют, передают линейным сотрудникам полиции на транспорте. Затем информация попадает в Роспотребнадзор,

Как сообщало ранее агентство "Урал-пресс-информ", 31 марта губернатор региона Алексей Текслер подписал распоряжение, обязывающее южноуральцев находиться по месту прописки или пребывания и воздерживаться от выхода на улицу без крайней необходимости. Исключением являются случаи обращения за экстренной помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью.

 

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Автор: 
Инна Шемаева
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