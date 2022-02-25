По требованию прокуратуры: коммунальщики Копейска сделают перерасчет начислений за холодную воду жителям Старокамышинска

В Челябинской области прокуратура потребовала у МУП «Копейские системы водоснабжения и водоотведения» сделать перерасчет начислений за холодную воду жителям поселка Старокамышинск.

Отметим, проведенная надзорным ведомством проверка по факту коммунальной аварии в Старокамышинске показала, что первого и седьмого февраля текущего года жители населенного пункта боле четырех часов оставались без холодной воды. Причиной стало аварийное отключение, обусловленное проведением аварийных работ на магистральном водоводе и срочным наполнением резервуаров водонасосной станции.

«Прокурором директору МУП «Копейские системы водоснабжения и водоотведения» внесено представление об устранении нарушения законодательства с требованием принять меры к недопущению нарушений нормативных значений бесперебойного водоснабжения населения, а также проведения перерасчета начислений за оказание услуги холодного водоснабжения», - сообщила старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.

Напомним, 27-го июля 2022-го года Копейский городской суд удовлетворил исковое заявление прокуратуры города о возложении на администрацию муниципалитета обязанности провести капитальный ремонт трех наиболее изношенных участков магистрального водовода общей протяженностью шесть километров (в срок не позднее двух лет с момента вступления судебного решения в законную силу).

По результатам апелляционного и кассационного пересмотров в октябре 2020-го и январе 2021-го года решение суда первой инстанции оставлено без изменений. Таким образом, срок для добровольного исполнения решения суда ограничен октябрем 2022-го года.