25.02.2022
В Магнитогорске полиция отчиталась перед депутатами
25.02.2022
Более шести тысяч человек воспользовались видеотерминалами на ЮУЖД
25.02.2022
Взяточник из УралГУФКа не смог добиться смягчения приговора
25.02.2022
По требованию прокуратуры: коммунальщики Копейска сделают перерасчет начислений за холодную воду жителям Старокамышинска
25.02.2022
МВД призывает россиян воздержаться от участия в несогласованных акциях
25.02.2022
В Челябинске попала в ДТП скорая, которая везла в ожоговый центр пострадавшего при взрыве саткинца
По требованию прокуратуры: коммунальщики Копейска сделают перерасчет начислений за холодную воду жителям Старокамышинска
Президент России объявил о начале военной операции в Донбассе
24.02.2022
В Челябинской области почтили память погибших воинов
23.02.2022
Алексей Текслер дал поручения по приему беженцев из ДНР и ЛНР в Челябинской области
22.02.2022
URALPRESS станет аквамариновым в знак поддержки людей с редкими заболеваниями
21.02.2022
Можно ноги переломать: челябинцы активно жалуются на грязные снежные кучи и наледь
21.02.2022