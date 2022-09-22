22.09.2022
Миронов: Обмен пленными вызвал в обществе вопросы
22.09.2022
Почти 14 тысяч южноуральцев на сегодня лечатся от ковида
22.09.2022
Наталья Котова прогулялась по парку Калининского района и Университетской набережной
22.09.2022
Котова услышала просьбы жителей Тополинки
22.09.2022
Харатьян приедет в Челябинск на митинг-концерт «Своих не бросаем» 16+
22.09.2022
Сотрудники пограничного управления ФСБ задержали крупного наркокурьера
Почти 14 тысяч южноуральцев на сегодня лечатся от ковида
21.09.2022
За сутки выявлено 1096 заболевших ковидом южноуральцев, выздоровело 848, умерло трое
20.09.2022
Только за одни сутки выявлено больше тысячи заболевших ковидом южноуральцев
19.09.2022
В Челябинской области пока не планируют вводить ограничения, несмотря на рост заболеваемости ковидом
19.09.2022
В Челябинской области выросла недельная смертность заболеваемость от ковида
Выпускник ЮУрГУ Петелин прибыл на МКС с двумя космонавтами и Чебурашкой
22.09.2022
Президент Путин объявил частичную мобилизацию в России
21.09.2022
На изучение необходимости продления метротрама в Челябинске готовы потратить 28 миллионов
20.09.2022
Ксензов пообещал обеспечить проезд по всем полосам на Худякова в течение недели
19.09.2022
Всему виной столбы: челябинцы опасаются за архитектурный облик Аллеи Славы
16.09.2022