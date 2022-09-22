Почти 14 тысяч южноуральцев на сегодня лечатся от ковида

В Челябинской области по состоянию на 22 сентября 2022 года в стационарах и амбулаторно проходят лечение от коронавирусной инфекции 13 тысяч 808 человек, что больше аналогичного показателя предыдущего дня (накануне – 13 тысяч 57 человек).

Инфицированные без клинических проявлений заболевания и не входящие в группы риска лечатся на дому под присмотром врачей. Госпитализированные пациенты с ковидом размещены в инфекционных отделениях в изолированных боксах, где получают необходимое лечение.

Накануне зарегистрировано одна тысяча 127 новых случаев заболевания коронавирусом, что на 2,8% больше аналогичного показателя предыдущего дня (днем ранее подтверждено 1096 случаев). Среди заболевших 82 школьника, что меньше аналогичного показателя предыдущего дня.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе минздрава региона, за прошедшие сутки выздоровело 373 человека (днем ранее – 848).

Всего за весь период пандемии заболели коронавирусной инфекцией 366 тысяч 818 человек, сумели справиться с ковидом 343 тысячи 383 жителя.

Накануне умерло трое пациентов с коронавирусной инфекцией, что аналогично показателю предыдущего дня.

С начала пандемии коронавирусная инфекция оборвала жизни девяти тысяч 185 южноуральцев, заболевших коронавирусной инфекцией. Из них семь тысяч 906 жителей скончались непосредственно от ковидной пневмонии, одна тысяча 279 человек - от иных заболеваний, а ковид поспособствовал преждевременному уходу.

Операторы call-центра продолжают отвечать на звонки южноуральцев по ковиду в круглосуточном режиме. Круглосуточная горячая линия по вопросам граждан – 8-800-201-41-88, для предпринимателей – 8-800-350-24-74. Телефон горячей линии службы психологической помощи - 8-351-269-77-77.