07.09.2022
УФСБ Челябинской области ведет следствие в отношении сторонников радикальных группировок
07.09.2022
Почти девять тысяч южноуральцев на сегодня лечатся от ковида
07.09.2022
В Челябинске почтят память жертв политических репрессий
07.09.2022
Челябинские спасатели пришли на помощь угодившему в ловушку щенку
07.09.2022
ММК готовит первое в России приложение для навигации по промышленному предприятию
07.09.2022
Михаил Скоков: Необходимо обеспечить максимальную безопасность челябинцев в День города
Почти девять тысяч южноуральцев на сегодня лечатся от ковида
06.09.2022
За сутки заболело ковидом 725 южноуральцев, выздоровело 574, умерло двое
05.09.2022
В Челябинской области растет смертность от коронавируса
04.09.2022
За сутки заболело ковидом 708 южноуральцев, выздоровело 413, умер один
02.09.2022
За сутки заболело ковидом 690 южноуральцев, выздоровело 352, умерло трое
Летнее настроение постепенно уходит, осень активно вступает в свои права
06.09.2022
Каким будет сентябрь в Челябинской области
05.09.2022
В Челябинской области установлен температурный рекорд в День знаний
03.09.2022
Сотни погибших деревьев: челябинские экоактивисты оценили приживаемость посадок на гостевых маршрутах
02.09.2022
В День знаний открыли новые школы в Кунашаке, Верхнеуральске и в Миассе
02.09.2022