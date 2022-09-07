Почти девять тысяч южноуральцев на сегодня лечатся от ковида

В Челябинской области по состоянию на седьмое сентября 2022 года проходят лечение от коронавирусной инфекции восемь тысяч 918 человек, что больше аналогичного показателя предыдущего дня (накануне – восемь тысяч 312 человек). Растет суточное число инфицированных и снижается число выздоравливающих.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе минздрава региона, инфицированные без клинических проявлений заболевания и не входящие в группы риска лечатся на дому под присмотром врачей. Госпитализированные пациенты с ковидом размещены в инфекционных отделениях в изолированных боксах, где получают необходимое лечение.

За прошедшие сутки зарегистрировано 738 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией за сутки, что на 1,8% больше аналогичного показателя предыдущего дня. Среди заболевших 31 школьник (прирост 19,2%, днем ранее - плюс 13 процентов).

Вылечились за сутки 130 человек (днем ранее – 574). Накануне умерло двое пациентов с коронавирусом, что аналогично показателю предыдущего дня.

Всего за весь период пандемии заболели коронавирусной инфекцией 353 тысячи 596 человек, вылечились 335 тысяч 485 жителев.

С начала пандемии коронавирусная инфекция оборвала жизни девяти тысяч 151 жителя, заболевших коронавирусной инфекцией. Из них семь тысяч 872 жителя скончались непосредственно от ковидной пневмонии, одна тысяча 279 человек - от иных заболеваний, а ковид поспособствовал преждевременному уходу.

Операторы call-центра продолжают отвечать на звонки южноуральцев по ковиду в круглосуточном режиме. Круглосуточная горячая линия по вопросам граждан – 8-800-201-41-88, для предпринимателей – 8-800-350-24-74. Телефон горячей линии службы психологической помощи - 8-351-269-77-77.