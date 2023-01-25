Подарки бойцам СВО на 23 февраля уже готовят серебряные волонтеры Озерска

Подарки ко Дню защитника Отечества для бойцов специальной военной операции на Украине начали готовить в Озерске (Челябинская область). Волонтеры серебряного возраста отправят «за ленточку» письма и теплые подарки.

Свитера и носки для военнослужащих взялись вязать члены Клуба активного долголетия. К ним присоединятся волонтеры и другие жители города. Подарки защитникам Отечества готовят не только в Озерске, но и других городах страны в рамках акции «Тепло для героя». Она проводится с 10 января по 23 февраля 2023 года. Вещи собирают в пунктах гуманитарной помощи, которые действуют в городах страны.