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Фото: ЧРО Единая Россия

Поддержка участников СВО и семей с детьми: «Единая Россия» подвела итоги законодательной работы в 2022 году

Готовы планы на 2023 год

«Единая Россия» в 2022 году обеспечила укрепление статуса и поддержку участников СВО и их семей, при работе над бюджетом увеличила расходы по ряду социальных направлений и финансирование основных направлений народной программы, с которой победила на выборах в Госдуму. Итоги законотворческой работы в текущем году и задачи на 2023 год подвели на встрече руководства партии и ее думской фракции.

Открывая мероприятие, секретарь Генсовета «Единой России» напомнил, что в 2022 году были оперативно приняты важные законодательные решения. В частности, мобилизованным и добровольцам гарантировано сохранение рабочих мест, для них ввели кредитные каникулы, установили мораторий на пени за ЖКУ и защитили выплаты от списаний по исполнительным производствам.

«Уверен, дополнительными поправками мы гарантируем приостановку судебных и административных производств в отношении участников СВО, установим запрет на арест их денежных счетов. Также мы нормативно закрепили статус добровольческих формирований, которые помогают нашим Вооружённым Силам. Прописали гарантии добровольцам, их обязательное личное страхование за счёт средств бюджета, а также выплаты на случай гибели или получения военной травмы», — сказал Андрей Турчак.

Все участники СВО, включая добровольцев и гражданских, привлечённых к выполнению задач ВС РФ, теперь могут получить статус ветерана боевых действий и связанные с этим меры поддержки.

«Участие в специальной военной операции войдёт в пенсионный стаж в двойном размере, в том числе для получения льготной пенсии. Кроме того, мы с вами добились, чтобы период службы в армии по призыву учитывался при назначении досрочной пенсии. Напомню, что «Единая Россия» выступала с этой инициативой ещё в период избирательной кампании в Госдуму восьмого созыва. Этот вопрос мы решили», — подчеркнул Андрей Турчак.

Он напомнил также, что при работе над бюджетом партия увеличила расходы по ряду социально значимых направлений — поддержке села, занятости, НКО, волонтёров, молодёжного предпринимательства. Финансово обеспечены и мероприятия народной программы.

«Строительство и ремонт школ, больниц, поликлиник, дорог, реконструкция почтовых отделений, большой проект социальной газификации. В этом году работа над бюджетом была как никогда напряжённой. Нам удалось не только сохранить финансирование партийных приоритетов, но и за счёт поправок ко второму чтению увеличить расходы по ряду социальных направлений. Теперь важно, чтобы каждая строчка бюджета превратилась в конкретные объекты и мероприятия. И это персональная зона ответственности каждого члена нашей фракции и членов наших фракций в региональных и местных парламентах», — уточнил Андрей Турчак.

Как подчеркнул глава думской фракции партии Владимир Васильев, «Единая Россия» в 2022 году была сосредоточена на поддержке людей. При поддержке «Единой России» в 2022 году принято решение о ежемесячных выплатах семьям с детьми от восьми до восемнадцати лет — оно коснулось более пяти миллионов детей, затем последовала опережающая индексация прожиточного минимума, МРОТ и пенсий.

«Выделяются средства на строительство школ, закупку медицинского оборудования, повышение доступности медицинской реабилитации для инвалидов, поддержку семей с детьми, занятость инвалидов. Также на поддержку промышленности, сельского хозяйства, экологии, строительства дорог и жилья, реконструкцию и строительство объектов питьевого водоснабжения», — отметил первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков.

Помимо этого, представители «Единой Россией» в регионах сформулировали более 1,5 тысяч предложений в план по поддержке экономики в условиях санкций. Из них вошли в план 160 мер по поддержке бизнеса, промышленности. Еще 80 реализуются вне плана в рамках госпрограмм.

Председатель комитета по социальной политике Законодательного собрания Челябинской области Сергей Буяков рассказал, какие в 2022 году при поддержке «Единой России» были разработаны пакеты законов, направленные на поддержку семей с детьми в Челябинской области. «Так, семьи мобилизованных южноуральцев получили единовременную выплату 20 000 рублей на каждого ребенка. Взяли на себя полное обеспечение детей мобилизованных родителей в детских садах, учащиеся школ и студенты колледжей также обеспечены бесплатным горячим питанием», - отметил депутат.

«Отдельно остановлюсь на помощи семьям, которые воспитывают детей с особенностями развития. Ряд инициатив мы разрабатывали вместе с ними на встречах в общественной приёмной «Единой России». Поэтому принятые законы – это выполнение наказов таких семей. В три раза увеличили сумму компенсации за реабилитационные услуги – от 28 тысяч до 100 тысяч рублей. Если раньше родители сначала оплачивали такие услуги, а после подавали запрос на возврат денег, то сейчас можно использовать и вариант компенсации, и направить сертификат на оплату реабилитационных услуг, в том числе занятия адаптивным спортом, непосредственно в организацию. Расширили перечень семей с детьми с редкими заболеваниями, которые ежемесячно получают 5000 рублей. Отмечу инициативу партии «Единая Россия» на федеральном уровне, которая нашла в Челябинской области большой положительный отклик. Речь о том, что родители детей-инвалидов смогут использовать дополнительные выходные 24 дня подряд», - сказал Сергей Буяков.

Говоря о приоритетах в работе «Единой России» на 2023 год, секретарь Генсовета подчеркнул, что ведущим направлением работы остается поддержка семей с детьми, в особенности — с детьми-инвалидами, а также повышение доступности и качества образования и здравоохранения, патриотическое воспитание молодёжи и сохранение исторической памяти.

«В числе приоритетных законопроектов на следующую сессию хотел бы сегодня выделить бесплатный проезд детских автобусов по платным дорогам, обеспечение инклюзивного отдыха детей-инвалидов в оздоровительных лагерях, освобождение от НДФЛ материальной поддержки студентов, учёт службы в армии в качестве индивидуального достижения при поступлении в вузы и колледжи. Также в следующем году надо завершить работу с Минздравом над законопроектом о декриминализации врачебной деятельности и упрощении отчётности наших медиков», — сказал Андрей Турчак.

Продолжится и работа над обеспечением трудовых гарантий граждан. Для этого в ближайшее время «Единая Россия» внесет законопроект о занятости. В нем впервые вводятся понятия нелегальной занятости и борьбы с ней, самозанятости. Вслед за ним в качестве спутника будет принят ряд поправок в Трудовой кодекс и — впервые — закон о платформенной занятости.

«Прежний закон о занятости был заточен на то, чтобы помогать безработным. Этот закон направлен на то, чтобы предотвращать безработицу. Появляется новая категория, которой раньше не было, — работники, находящиеся под риском увольнения. В отношении них применяется ряд видов социальной помощи. Различные виды помощи от службы занятости можно будет получить не только по месту регистрации, но и по месту фактического проживания», — пояснил замруководителя фракции «Единой России» в Госдуме Андрей Исаев.

В заключение Андрей Турчак подчеркнул, что главным историческим событием уходящего года стало вхождение четырёх новых регионов в состав России. Он поблагодарил всех участников наблюдательной и гуманитарной миссий на Донбассе и новых территориях, а также коллег в Госдуме за помощь фронту.

«Уверен, мы понимаем наши общие цели и задачи, влияние той агрессивной среды, в которой мы с вами оказались. Ни 2023-й, ни 2024-й годы проще в этом смысле не будут. Поэтому каждому спасибо за эффективную работу в уходящем году. И желаю самого главного — Победы. Это цель и задача, ради которой мы все с вами работаем», — заключил секретарь Генсовета «Единой России».

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Дети подарили челябинскому губернатору Текслеру синий блокнот для записи добрых дел

18.12.2022 21:19

Южноуральцам обещают резкие погодные изменения на предстоящей неделе

18.12.2022 20:25

В понедельник в Челябинской области – мокрый снег с дождем, усиление ветра

18.12.2022 20:12

Анонсы событий и мероприятий на 19 декабря (18+)

18.12.2022 18:45

В Снежинске произошел пожар в торговом центре, пострадал один человек

18.12.2022 00:05

Южноуральцев предупреждают о снегопадах и просят по возможности отменить поездки

17.12.2022 23:30

В Челябинске водитель, которого везли на медосвидетельствование, выпрыгнул из патрульного авто

17.12.2022 22:41

В больнице Челябинска умерла 26-летняя женщина, находившаяся на 38-й неделе беременности

17.12.2022 21:07

ЮУЖД назначает дополнительные поезда в новогодние каникулы из Челябинска в Москву

17.12.2022 18:56

В Челябинской области стартовала «Ёлка желаний»

17.12.2022 16:30

В воскресенье в ЮУрГУ откроется мастерская Деда Мороза

17.12.2022 16:29

«Давай полетаем вместе»: Камерный театр радует юных зрителей новогодним благотворительным спектаклем

17.12.2022 15:40

Россия продолжает антиколониальную борьбу Советского Союза

17.12.2022 14:52

Участник СВО Бенес Айо – о сегодняшней военной обстановке

17.12.2022 13:43

В Челябинске на экранах Мягких кинотеатров вышел российский триллер «Тень. Взять Гордея»

17.12.2022 13:22

Полицейские Кыштыма обнаружили в лесу носки с тремя килограммами мефедорона

17.12.2022 12:51

Совет Безопасности РФ: Детям из освобожденных территорий нужно помогать с социальной адаптацией

17.12.2022 12:13

В Миассе отмечают позитивные изменения в развитии

17.12.2022 12:08

В Миассе построят новый крытый хоккейный каток

16.12.2022 21:46

НМУ сохранятся в выходные в четырех городах Челябинской области

16.12.2022 21:21

В выходные в Челябинской области потеплеет, пойдет снег и мокрый снег

16.12.2022 21:10

Анонсы событий и мероприятий на выходные (18+)

16.12.2022 20:25

Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 7,5%

16.12.2022 17:26

Государственный ракетный центр имени Макеева отмечает 75-летие

16.12.2022 17:04

Молодые металлурги ЧЦЗ поделились с коллегами опытом предотвращения профессионального выгорания

16.12.2022 16:55

Лауреат премии «Знание», челябинский математик Петр Земсков: Прямо сейчас работаю над новой книгой

16.12.2022 16:53

Полувековому юбилею отделения сосудистой хирургии ЧОКБ посвятили всероссийскую конференцию

16.12.2022 16:23

Путешествие Деда Мороза с НТВ

16.12.2022 16:19

В Челябинске ограничат движение по улице Первой Пятилетки

16.12.2022 16:08

Проект ММК удостоен премии российского правительства

16.12.2022 15:39

Челябинцам из подлежащего сносу общежития на Мира продолжают начислять плату за капремонт

16.12.2022 15:11

Несоблюдение правил безопасности на железной дороге привело к 14 несчастным случаям в Челябинской области

16.12.2022 14:52

В Магнитогорске живые «экспонаты» зоовыставки «выставлялись» без лицензии

16.12.2022 14:34

Муниципалитеты Челябинской области получили 55 новых школьных автобусов

16.12.2022 13:54

В Донбасс прибыли южноуральские ревизоры

16.12.2022 13:47

Афиша новогодних мероприятий в Челябинске

16.12.2022 13:23

ВТБ запустил Mir Pay для оплаты чаевых

16.12.2022 12:59

«ZOV»: творческий конкурс УПИ в поддержку бойцов СВО продолжается

16.12.2022 12:46

Более 200 предприятий МСП Челябинской области будут участвовать в разработке инноваций для Южно-Уральской железной дороги

16.12.2022 12:35

Вынесен приговор экс-начальнице управления образования Троицкого района

16.12.2022 12:11

У «Уралочки» из Златоуста будет новый стиль

16.12.2022 11:55

Студенты из Аргаяша устроили переполох в общежитии

16.12.2022 11:43

ЮУрГУ поймал ветер перемен

16.12.2022 11:33

«Торжество классики» ждет Челябинск: солисты Большого выступят в Челябинской филармонии

16.12.2022 11:28

«Школа снеговиков» откроется в Молодёжном театре

16.12.2022 11:17

Боец СВО нашел девочку Машу из Челябинской области, написавшую ему письмо

16.12.2022 10:55

В Челябинске капитально отремонтируют фасад памятника истории и культуры на Цвиллинга

16.12.2022 10:05

В преддверии Нового года Россельхознадзор рассказал правду о структурированной икре