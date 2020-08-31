Подъездные пути к челябинскому стадиону «Центральный» будут готовы к середине сентября

В Челябинске на стадионе «Центральный» завершается укладка асфальта у западной и южной трибун.

О ходе работ по реконструкции спортивного объекта на аппаратном совещании в городской мэрии в понедельник, 31-го августа, доложил заместитель главы города по социальному развитию Сергей Авдеев.

Он отметил, что к стадиону уже можно «подобраться» на автомобилях.

По словам Сергея Авдеева, к 15-му сентября планируется закончить все работы, касающиеся обустройства подъездных путей и асфальтирования.

Глава Челябинска Наталья Котова осталась удовлетворена названными сроками.