Подъездные пути к челябинскому стадиону «Центральный» будут готовы к середине сентября
В Челябинске на стадионе «Центральный» завершается укладка асфальта у западной и южной трибун.
О ходе работ по реконструкции спортивного объекта на аппаратном совещании в городской мэрии в понедельник, 31-го августа, доложил заместитель главы города по социальному развитию Сергей Авдеев.
Он отметил, что к стадиону уже можно «подобраться» на автомобилях.
По словам Сергея Авдеева, к 15-му сентября планируется закончить все работы, касающиеся обустройства подъездных путей и асфальтирования.
Глава Челябинска Наталья Котова осталась удовлетворена названными сроками.
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