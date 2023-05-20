20.05.2023
Подготовка к пляжному сезону: в Челябинске водолазы достали опасный мусор из городских водоемов
20.05.2023
Полицейские Челябинска нагрянули в спа-салон, где оказывались интимные услуги
20.05.2023
В Челябинске на месяц ограничат движение по улице 3-го Интернационала
19.05.2023
Группа РМК прокомментировала санкции, введенные против нее Великобританией
19.05.2023
По ночам путепровод на Мастеровой в Челябинске будет закрыт для автомобилей
19.05.2023
Рашников и Мякуш награждены медалью «За вклад в развитие Челябинской области»
Подготовка к пляжному сезону: в Челябинске водолазы достали опасный мусор из городских водоемов
25.04.2023
Муниципальные пляжи Челябинска защитят от возможного нашествия клещей
27.03.2023
В Челябинске в этом сезоне будет работать девять муниципальных пляжей
07.06.2022
Челябинские пляжи оказались непригодными для купания
18.08.2021
«Ростелеком» установил облачное видеонаблюдение на муниципальных пляжах Челябинска
Росприроднадзор организует внеплановую проверку площадки АО «Южуралзолото ГК»
19.05.2023
Пожар вблизи поселка Вязовая локализован
19.05.2023
Садики, школы и больницы Металлургического района Челябинска останутся без горячей воды
18.05.2023
Текслер: «Будем продолжать оказывать необходимую помощь Октябрьскому району»
17.05.2023
Челябинская область и Казахстан договорились о расширении сотрудничества
16.05.2023