Подготовка к пляжному сезону: в Челябинске водолазы достали опасный мусор из городских водоемов

В Челябинске водолазы службы спасения завершили очистку дна городских водоемов в районе девяти муниципальных пляжей, которые будут работать в столице Южного Урала в этом году.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, чтобы купальный сезон стартовал без происшествий, со дна водоемов достали опасный мусор и топляк, накопившийся за зиму.

В работе использовались легководолазное снаряжение и гидрокостюмы «сухого» типа.

Отметим, муниципальные пляжи в летнем сезоне 2023 года будут работать на Первом озере, Смолино и Шершнях.

Напомним, ранее речь велась об открытии городских пляжей в Челябинске 15 мая.