В Бакале водолазы подняли с глубины тело утонувшего больше десяти дней назад молодого мужчины

В Бакале (Челябинская область) спасатели подняли с 36-метровой глубины тело мужчины 1987 года рождения, утонувшего третьего июня.

Трагедия произошла в начале лета на одном из карьеров города. Местные жители, плывшие в тот день от одного берега к другому, увидели, как молодой мужчина исчез под водой, не сумев доплыть до суши.

Свидетели показали приблизительное место ЧП, однако обследование глубин карьера с лодок и спасателями-водолазами (ныряли на глубину 12 метров) было безрезультатным.

Как отмечают в поисково-спасательной службе Челябинской области, в отдельных местах максимальная глубина карьера достигает 45 метров. Для того чтобы адаптировать организм к перегрузкам и воздействию повышенного давления, водолазы мобильного, Златоустовского и Магнитогорского отрядов ПСС региона прошли подготовку в барокамере.

Утром 15 июня 11 спасателей-водолазов вновь обследовали дно с применением картплотера. Установив предполагаемое местонахождение тела погибшего, они выставили буи и приступили к поиску на глубинах свыше 30-ти метров.

Спасателям потребовалось несколько погружений, работа велась при нулевой видимости, а подъем на поверхность требовал обязательного прохождения декомпрессионных остановок.

В 15 часов водолазы нашли тело погибшего на глубине 36 метров, подняли на поверхность и передали сотрудникам полиции.

От спасительного берега утонувшего отделяли какие-то 25 метров.