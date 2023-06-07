07.06.2023
Суд не отпустил под домашний арест иностранцев, обвиняемых в убийстве челябинского подростка
07.06.2023
В Челябинской области утонула машина, водитель погиб
07.06.2023
Бегуны ГРЦ Макеева испытали себя во всероссийском полумарафоне в Челябинске
07.06.2023
ММК рассказал об улучшении сервиса и расширении линейки продукции на металлургическом саммите в Москве
07.06.2023
Фекальным «озером» деревни Ильино заинтересовалась прокуратура
07.06.2023
Прокуратура сообщила о частичной ликвидации несанкционированной свалки у Долгодеревенского
В Челябинской области утонула машина, водитель погиб
02.06.2023
В Магнитогорске грузовик на встречке врезался в «Ниву», ее водитель умер в больнице
24.05.2023
В Аше нетрезвый молодой водитель насмерть сбил человека
15.05.2023
В Аше юный водитель на мопеде въехал в жилой дом и погиб
10.05.2023
В Челябинской области лишенный прав водитель погиб, влетев в остановку
В Челябинской области назвали самые популярные имена рожденных в мае малышей
07.06.2023
В торговых точках Челябинской области ищут отравленный «Мистер Сидр»
06.06.2023
Жара в Челябинской области немного спадет
05.06.2023
В Челябинске горячую воду отключат в 63 учебных и 23 лечебных учреждениях
05.06.2023
«Зигальга» станет частью Большой южноуральской тропы
05.06.2023