В Челябинской области утонула машина, водитель погиб

В Челябинской области вечером шестого июня в результате ДТП на автодороге Копейск – Старокамышинск одна из двух столкнувшихся машин упала в водоем и утонула. Водитель «Нивы» погиб. В автомобиле он был один.

Во второй машине пострадали водитель и пассажир, им на помощь пришли сотрудники МЧС и скорая.

Затонувшую машину достали из воды в трех метрах от берега, с четырехметровой глубины. Эту работу провели прибывшие на место происшествия сотрудники специализированной пожарно-спасательной части, включая водолазов, сообщили в пресс-центре ГУ МЧС России по Челябинской области.