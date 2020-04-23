Подробности по очагу заражения коронавирусом в Златоусте

Порядка 100 человек закрыли на карантин в горбольнице Златоуста, где выявлен очаг коронавируса

В больнице Златоуста (Челябинская область), где выявлен очаг коронавирусной инфекции закрыли на карантин хирургический корпус, где находятся более 100 человек, и назначили нового главврача.

Напомним, в городе подтвержден 51 случай коронавируса, в том числе 44 – за последние сутки. В основном это сотрудники и пациенты хирургического корпуса.

В числе заболевших и главный врач больницы Паутова. В связи с этим временно исполняющим обязанности главного врача назначен заместитель директора ГКУЗ «ЦКДМО» Василий Масюк.

Как сообщили в пресс-службе минздрава региона, на данный момент в корпусе изолирован 101 человек, в том числе 76 пациентов и 25 медиков.

«Они изолированы в круглосуточном стационаре в корпусе № 3 на Бушуева», - рассказал глава Златоуста Максим Пекарский.

У всех изолированных взяты анализы на COVID-19, пока результаты не известны. Тяжелых пациентов на данный момент нет.

Пациенты вместе с медицинским персоналом проведут в корпусе все 14 дней карантина. В это время они будут получать лечение по основному заболеванию.

Пациенты с онкологическими, урологическими, хирургическими, инфекционными и гинекологическими заболеваниями будут направляться в больницы Миасса, Кусы, Златоуста.

Продолжается отработка всех контактов заболевших. На данный момент выявлено уже около 160 человек. У всех будут взяты анализы.

В городе проводятся санитарно- эпидемические мероприятия по предписанию Роспотребнадзора. Проводится дезинфекция мест проживания выявленных больных и контактных лиц.

Специалисты регионального минздрава совместно с Роспотребнадзом постоянно выезжают в Златоуст для определения противоэпидемических мероприятий и контролю за их исполнением.

«Полиция усилит контроль за соблюдением режима повышенной готовности. В случае ухудшения ситуации по решению правительства области могут быть введены цифровые пропуска», - сообщил Пекарский.