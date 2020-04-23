ул. Монакова, д. 33, офис 2 454091 Челябинская область Челябинск
+73512372926 maineditor@uralpress.ru Урал-пресс-информ

Подробности по очагу заражения коронавирусом в Златоусте

Общество
Сегодня, 21:46
Автор: 
Олеся Денисова

Порядка 100 человек закрыли на карантин в горбольнице Златоуста, где выявлен очаг коронавируса

В больнице Златоуста (Челябинская область), где выявлен очаг коронавирусной инфекции закрыли на карантин хирургический корпус, где находятся более 100 человек, и назначили нового главврача.

Напомним, в городе подтвержден 51 случай коронавируса, в том числе 44 – за последние сутки. В основном это сотрудники и пациенты хирургического корпуса.

В числе заболевших и главный врач больницы Паутова. В связи с этим временно исполняющим обязанности главного врача назначен заместитель директора ГКУЗ «ЦКДМО» Василий Масюк.

Как сообщили в пресс-службе минздрава региона, на данный момент в корпусе изолирован 101 человек, в том числе 76 пациентов и 25 медиков.

«Они изолированы в круглосуточном стационаре в корпусе № 3 на Бушуева», - рассказал глава Златоуста Максим Пекарский.

У всех изолированных взяты анализы на COVID-19, пока результаты не известны. Тяжелых пациентов на данный момент нет.

Пациенты вместе с медицинским персоналом проведут в корпусе все 14 дней карантина. В это время они будут получать лечение по основному заболеванию.

Пациенты с онкологическими, урологическими, хирургическими, инфекционными и гинекологическими заболеваниями будут направляться в больницы Миасса, Кусы, Златоуста.

Продолжается отработка всех контактов заболевших. На данный момент выявлено уже около 160 человек. У всех будут взяты анализы.

В городе проводятся санитарно- эпидемические мероприятия по предписанию Роспотребнадзора. Проводится дезинфекция мест проживания выявленных больных и контактных лиц.

Специалисты регионального минздрава совместно с Роспотребнадзом постоянно выезжают в Златоуст для определения противоэпидемических мероприятий и контролю за их исполнением.

«Полиция усилит контроль за соблюдением режима повышенной готовности. В случае ухудшения ситуации по решению правительства области могут быть введены цифровые пропуска», - сообщил Пекарский.

 

Читайте нас там, где вам удобно! Сайт, Вконтакте, Twitter, Facebook, Instagram, Одноклассники, Telegram.

Автор: 
Олеся Денисова
Отправить новость
Коронавирус
Общество
Сегодня, 17:41
В условиях коронавируса южноуральские газовики начали подготовку к осенне-зимнему сезону
Общество
Сегодня, 17:38
Сотрудникам домов-интернатов, закрывающихся на карантин, предоставили право выбора
Общество
Сегодня, 17:13
ЧелГУ при помощи увельских предпринимателей бесплатно накормит своих студентов
Общество
Сегодня, 16:49
В УрФО число зараженных коронавирусом за сутки выросло на 218, в России – на 4774
Сегодня, 16:35
Челябинские заключенные благоустроят сквер и речной мост
Сегодня, 15:33
Статистика по коронавирусу в Челябинской области: муниципалитеты и источники заражения
Сегодня, 14:14
Студентам Челябинской области разрешили выйти на практику
Сегодня, 14:04
Челябинск и Екатеринбург не соединит высокоскоростная магистраль
Сегодня, 13:14
Челябинская область готовится к вводу цифровых пропусков
Сегодня, 13:08
В Металлургическом районе метелки и грабли в руки взяли сотрудники администрации
Сегодня, 12:38
В Златоусте вспышка короновирусной инфекции
Сегодня, 12:20
В Челябинске около 26 тысяч малышей ждут очереди в детские сады
Сегодня, 11:55
За сутки в Челябинской области подтверждено 57 новых случаев коронавируса
Сегодня, 10:35
ММК завершил первый этап доставки продуктовых наборов и масок жителям Магнитки
Общество
Сегодня, 13:14
Челябинская область готовится к вводу цифровых пропусков
Общество
Сегодня, 13:08
Весенний субботник
В Металлургическом районе метелки и грабли в руки взяли сотрудники администрации
Новости
Сегодня, 17:41
Общество
В условиях коронавируса южноуральские газовики начали подготовку к осенне-зимнему сезону
Сегодня, 17:38
Общество
Сотрудникам домов-интернатов, закрывающихся на карантин, предоставили право выбора
Сегодня, 17:26
Среда обитания
Челябинский Айболит спасает раненого краснокнижника
Сегодня, 17:13
Общество
ЧелГУ при помощи увельских предпринимателей бесплатно накормит своих студентов
Сегодня, 16:35
Общество
Челябинские заключенные благоустроят сквер и речной мост
Опрос

Какие семьи с детьми, по вашему мнению, остаются без должной социальной поддержки в сложных условиях коронавируса?

Материалы рубрики
Сегодня, 17:41
Общество
В условиях коронавируса южноуральские газовики начали подготовку к осенне-зимнему сезону
Сегодня, 17:38
Общество
Сотрудникам домов-интернатов, закрывающихся на карантин, предоставили право выбора
Сегодня, 17:13
Общество
ЧелГУ при помощи увельских предпринимателей бесплатно накормит своих студентов
Сегодня, 16:35
Общество
Челябинские заключенные благоустроят сквер и речной мост
Сегодня, 14:04
Общество
Челябинск и Екатеринбург не соединит высокоскоростная магистраль
Теги
коронавирус
Максим Пекарский
Златоуст
Читайте Uralpress
в Яндекс дзен
zen.yandex.ru

Присылайте свежие новости

Вы можете стать соавтором нашего новостного портала.

Есть чем поделиться? Расскажите!

Отправить новость

Читайте нас там, где удобно вам

Наши соц сети

Дорогие читатели!

Мы предлагаем вам совместными усилиями сделать информационную повестку интереснее, ярче, правдивее, насыщеннее.

Если вы стали очевидцем интересного события, необычного явления, вопиющего случая, чрезвычайного происшествия или хотите привлечь внимание к какой-то проблеме – напишите нам. Будем рады, если вы поделитесь с нами своими впечатляющими фото - и видеонаблюдениями (авторство будет указано).

В свою очередь мы гарантируем, что при необходимости возьмем комментарий по вашей проблеме у соответствующих официальных источников и достоверно изложим все факты.

Отправляя сообщение, укажите свои контакты – номер телефона или адрес электронной почты. Редакция гарантирует конфиденциальность, если вы не стремитесь к публичности.

Подробнее
  • Максимальный размер файла: 2 МБ.
  • Допустимые типы файлов: gif jpg jpeg png.
Яндекс.Метрика