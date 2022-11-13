13.11.2022
Провалившегося под лед рыбака вытащили на берег спасатели
12.11.2022
В Челябинске откроют кабинет бесплатной психологической помощи онкобольным и их родственникам
12.11.2022
Число заболевших ковидом южноуральцев за сутки выросло на 1,1%
12.11.2022
В Челябинской области «Орлан» смертельно травмировал мужчину
12.11.2022
В Ленинском районе Челябинска открыли после капремонта отделение бесплатной стоматологии
12.11.2022
ГКБ №6 Челябинска передала 100 аптечек для мобилизованных в Чебаркуле
Подростков челябинского техникума-интерната инвалидов благодарят “Черные береты Каспия”
Ребята шьют спальники и делают камуфляжные сети
10.11.2022
Добровольцы, участвующие в СВО, получат статус ветерана боевых действий
09.11.2022
Депутат фракции «СРЗП» в ЗСО Владимир Бекишев с гуманитарным грузом добрался до Ясиноватой
09.11.2022
Минобороны России разъяснило порядок и размеры выплат для мобилизованных
08.11.2022
Челябинцы рассказали о последнем дне эвакуации из Херсона
Депутат фракции «СРЗП» в ЗСО Владимир Бекишев с гуманитарным грузом добрался до Ясиноватой
09.11.2022
Быть ли приюту для бездомных животных в Коркинском районе, решит облсуд
09.11.2022
Отремонтированные летом 2022 года переезды на Гагарина в Челябинске снова опасны для подвесок
09.11.2022
Челябинцы рассказали о последнем дне эвакуации из Херсона
08.11.2022
ЧЦЗ в числе лидеров по реализации экологических программ
08.11.2022