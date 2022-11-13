Подростков челябинского техникума-интерната инвалидов благодарят “Черные береты Каспия”

Подростков из техникума-интерната инвалидов имени И.И.Шуба (Челябинск) благодарят пользователи соцсетей за помощь бойцам СВО на Украине. За пределами региона ребята получили известность благодаря своей работе в составе “швейно-вязальных” войск.

“Друзья, не нам вам рассказывать как тыл поддерживает нашу армию, пишшет Telegram-канал “Черные береты Каспия” . - Сознательное гражданское общество открыло свой «второй фронт». Дети, студенты, бюджетники и пенсионеры как могут помогают военным в борьбе с фашизмом. Не остались в стороне и подростки-инвалиды из техникума-интерната инвалидов имени И.И.Шуба, г.Челябинск. Они шьют носилки, балаклавы, спальники, снуды. Недавно освоили плетение масксетей, в которых сейчас есть большая потребность на передке”.

В комментариях пользователи пишут, что помощь бойцам СВО дала подросткам чувство личной востребованности. А еще добавляют: “много где швейно-вязальные войска в строю, а челябинские ребята вообще красавцы”.