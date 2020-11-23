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Снег не шел?

Подрядчики Челябинска на треть снизили количество реагентов

В прошедшую неделю на дороги Челябинска подрядчики высыпали 24 тонны противогололедных материалов. Это в три раза меньше, чем было ранее. Солью обрабатывались только опасные участки дорог и места, где происходили коммунальные аварии.

Об этом сообщил сегодня, 23 ноября, на традиционном аппаратном совещании в администрации Челябинска заместитель главы города по дорожному хозяйству Максим Куляшов.

«В три раза мы снизили использование противогололедных материалов. Обрабатывали только «узкие» места. Подрядчики используют натрий хлорид. Обрабатываются участки на спусках и подъемах, а также те участки, дорог, где происходили коммунальные аварии», - сказал Максим Куляшов.

Как сообщало ранее агентство «Урал –пресс-информ», на прошлой неделе автомобилисты Челябинска пожаловались на то, что подрядчики превратили дороги в грязную снежную кашу. Тогда за сутки на проезжие части было высыпано порядка девяти тонн соли. А ведь еще в прошлом году чиновники обещали, что во время снегопадов будет производиться только механическая очистка дорог.

Напомним, что по состоянию на 16 ноября за ненадлежащее выполнение работ по содержанию улично-дорожной сети выставлено 38 претензий (штрафных санкций) на общую сумму около четырех миллионов рублей.