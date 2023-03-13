Поездки «Снегиря» до «Солнечной долины» продлены еще на две недели

Период работы мультимодального маршрута из Челябинска до горнолыжного курорта «Солнечная долина» продлен на две недели - до 26 марта (поезд повышенной комфортности «Снегирь» должен был завершить зимний сезон в этом году 12 марта).

«В связи с большой популярностью добавлены дополнительные дни, - сообщает Свердловская пригородная компания (СПК). - Заказчиком дополнительных рейсов выступил горнолыжный курорт “Солнечная долина”».

«Снегирь» продолжит курсировать по выходным дням с увязкой времени его прибытия на железнодорожный вокзал Миасс и пересадкой на автобус, следующий до курорта и обратно.

Вагоны поезда оборудованы удобными креслами и специальными местами для хранения горнолыжного оборудования.

Как и ранее, с пригородного вокзала в Челябинске электропоезд будет отправляться в 8:35, прибывать в Миасс — в 10:10. Далее горнолыжники пересаживаются на трансфер и добираются до «Солнечной долины» к 10:35.

В обратный пусть автобус отправится в 16:20. Из Миасса поезд отбывает в 17:18 и добирается до Челябинска в 18:35.

Билеты на маршрут продаются полными пакетами услуг в кассе пригородного вокзала Челябинск. На сегодняшний день разработаны три тарифа: «Поезд + автобус + ски-пасс» (включает в себя ски-пасс на пять часов), «Поезд + автобус + ски-пасс + прокат» (включает прокат лыж или сноуборда на 4,5 часа и ски-пасс на пять часов) и «Поезд + автобус + карта гостя».

Напомним, маршрут Челябинск – Миасс – ГЛК «Солнечная долина» является первым мультимодальным маршрутом в России. «Снегирь» реализуется на Южном Урале с декабря 2017 года. Он стал визитной карточкой региона.