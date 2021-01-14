Пограничники ФСБ задержали рецидивиста с крупной партией наркотиков

В Троицком районе сотрудниками пограничного управления ФСБ по Челябинской области рядом с государственной границей задержан мужчина с крупной партией наркотиков. Им оказался ранее неоднократно судимый местный житель.
Местный житель ранее отбывал наказание за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, разбой и уклонение от административного надзора.
«В момент задержания гражданин имел при себе полиэтиленовый пакет с веществом серо-зелёного цвета растительного происхождения, предположительно – марихуана. После привлечения к административной ответственности в виде штрафа за нахождение в пограничной зоне без необходимых документов нарушителя передали сотрудникам полиции», - сообщили в пресс-службе пограничного управления ФСБ России по Челябинской области.
По результатам проверки сотрудниками полиции установлено, что у задержанного при себе находилась действительно марихуана, весом порядка 200 граммов, что считается крупным размером.
Возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до десяти лет лишения свободы.
Фото: пресс-служба пограничного управления ФСБ России по Челябинской области