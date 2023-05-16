16.05.2023
В Магнитогорске прошел отраслевой форум по культуре безопасности
16.05.2023
ДТП с переворотом в Усть-Катаве
16.05.2023
В Челябинской области растут ежегодные затраты на охрану окружающей среды
16.05.2023
Челябинские антимонопольщики выявили сговор при поставке кислорода в больницы
16.05.2023
Пограничное управление ФСБ Челябинской области юбилей отметило по-спортивному
16.05.2023
Правительство Москвы наградило Исторический музей Южного Урала за вклад в воспитание молодежи
Пограничное управление ФСБ Челябинской области юбилей отметило по-спортивному
27.07.2022
Временные трудности могут возникнуть при пересечении границы в пункте пропуска Бугристое
26.07.2022
Сотрудники пограничного управления ФСБ задержали преступников, которые пытались провезти иностранца в багажнике
08.07.2022
Молодые лейтенанты-пограничники приступили к службе
24.08.2021
Дмитрий Тишин и Алексей Текслер поздравили лейтенантов-пограничников с началом службы на Южном Урале
НМУ и дымка сохранятся в четырех городах Челябинской области по 17 мая
15.05.2023
Челябинская область останется в дымке еще ближайшие 2-3 дня
15.05.2023
Предстоящая неделя в Челябинской области будет теплой и почти без осадков
14.05.2023
Режим «черного неба» сохранится в пяти городах Челябинской области до вечера понедельника
12.05.2023
Южноуральцев будут штрафовать за нарушение правил содержания собак
12.05.2023