Пограничное управление ФСБ Челябинской области юбилей отметило по-спортивному

В Челябинске состоялся турнир по рукопашному бою посвященный 105-летию со дня образования пограничной службы ФСБ.

Межрегиональный турнир по рукопашному бою посвященный 105-летию со дня образования Пограничной службы ФСБ России среди спортсменов 6 - 15 лет состоялся на территории спортивного комплекса «Динамо» Челябинска.

В соревнованиях участвовали спортсмены отделений Федерации рукопашного боя России и Республики Казахстан, военно-патриотических объединений и спортивных клубов в возрастных группах от шести до 15 лет. Всего в соревнованиях приняли участие 17 команд, объединивших 326 спортсменов.

По результатам поединков победители в командном первенстве награждены кубками, ценными призами и дипломами, в личном первенстве – грамотами, медалями и ценными подарками. Победители в номинациях «Самый юный участник соревнований», «Самый техничный поединок», «Самый быстрый бой» получили специальные призы от начальника Пограничного управления.

В конце дня соревнований участники и гости посетили выставку техники и огнестрельного оружия, стоящих на вооружении ФСБ России, а также увидели показательное выступление кинолога со служебной собакой.