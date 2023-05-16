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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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16.05.2023

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16.05.2023

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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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15.05.2023

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16.05.2023

В Магнитогорске прошел отраслевой форум по культуре безопасности
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

16.05.2023

ДТП с переворотом в Усть-Катаве
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

16.05.2023

В Челябинской области растут ежегодные затраты на охрану окружающей среды
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

16.05.2023

Челябинские антимонопольщики выявили сговор при поставке кислорода в больницы
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

16.05.2023

Пограничное управление ФСБ Челябинской области юбилей отметило по-спортивному
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Фото: Пограничное управление ФСБ по Челябинской области

Пограничное управление ФСБ Челябинской области юбилей отметило по-спортивному

В Челябинске состоялся турнир по рукопашному бою посвященный 105-летию со дня образования пограничной службы ФСБ.

Межрегиональный турнир по рукопашному бою посвященный 105-летию со дня образования Пограничной службы ФСБ России среди спортсменов 6 - 15 лет состоялся на территории спортивного комплекса «Динамо» Челябинска.

В соревнованиях участвовали спортсмены отделений Федерации рукопашного боя России и Республики Казахстан, военно-патриотических объединений и спортивных клубов в возрастных группах от шести до 15 лет. Всего в соревнованиях приняли участие 17 команд, объединивших 326 спортсменов.

По результатам поединков победители в командном первенстве награждены кубками, ценными призами и дипломами, в личном первенстве – грамотами, медалями и ценными подарками. Победители в номинациях «Самый юный участник соревнований», «Самый техничный поединок», «Самый быстрый бой» получили специальные призы от начальника Пограничного управления.

В конце дня соревнований участники и гости посетили выставку техники и огнестрельного оружия, стоящих на вооружении ФСБ России, а также увидели показательное выступление кинолога со служебной собакой.

Пограничное управление ФСБ России по Челябинской области
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12.05.2023 11:46

Челябинскую область «оккупировали» нелегальные кредиторы

12.05.2023 11:39

Наркодилер из Челябинска, задержанный ФСБ, отправился в колонию

12.05.2023 11:31

Начинается эксперимент: соки начнут маркировать

12.05.2023 11:16

Челябинцы могут бесплатно обследоваться на половые инфекции

12.05.2023 10:33

Начальник полиции Озерска задержал поджигателя

12.05.2023 10:23

В Челябинске стартует первый этап гидравлических испытаний

12.05.2023 10:21

Ректор ЮУрГУ вступил в ряды Второго казачьего военного отдела

12.05.2023 10:04

Нового главу Миасса изберут 17 мая