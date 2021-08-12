Пограничное управление ФСБ провело спецоперацию в Челябинской области

Пограничное управление ФСБ России по Челябинской области подвело итоги специальной пограничной операции «Мекен чеги-2021» на внешних границах стран-участников СНГ, основной целью которой являлась профилактика и пресечение противоправной деятельности на государственной границе и приграничной территории.

В операции приняли участие сотрудники региональных управлений ФСБ и МВД России, Росгвардии, представители казачества и добровольных народных дружин.

В рамках механизма согласованной охраны российско-казахстанского участка государственной границы в операции участвовали казахстанские пограничники, проводившие мероприятия в приграничных районах республики Казахстан.

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По итогам операции проведено более ста рейдовых мероприятий по проверке пограничного, миграционного и природоохранного законодательства в приграничных районах, выставлено более 160 контрольных постов.

Выявлено и задержано свыше 60 нарушителей административно-правовых режимов, восемь нарушителей миграционного законодательства, один нарушитель государственной границы и два нарушителя режима государственной границы, три человека, находящихся в розыске.

Изъято 30 метров браконьерских сетей.

Как сообщает пресс-служба пограничного управления ФСБ России по Челябинской области, при активном участии членов Верхнеуральского казачьего общества «Второй казачий военный отдел» и добровольных народных дружин задержано около 40 нарушителей административно-правовых режимов, с населением приграничья проведено более 80 профилактических мероприятий.

В пунктах пропуска пропущено через государственную границу свыше 65 тысяч человек и девять тысяч 700 транспортных средств, отказано в пропуске на территорию РФ по различным основаниям более 210 иностранным гражданам.

Сотрудниками в ходе пограничного контроля выявлено 12 граждан с недействительными документами и более 30 лиц, которым въезд в Россию закрыт.