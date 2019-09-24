Покупать буржуйки и запасаться дровами?

В редакцию агентства «Урал-пресс-информ» обратилась жительница дома №42 по улице Пластская, что находится в Ленинском районе Челябинска. Евгения Георгиевна беспокоится, что тепло в их квартирах не появится в положенный срок. В конце прошлого отопительного сезона у них во дворе прорвало трубу, чиновники за лето обещали заменить ее, но за лето ничего сделано не было.

«Приехали чиновники, все посмотрели или сделали вид, что посмотрели. За лето никто ничего не сделал. Чиновники рапортуют, что все готово к отопительному сезону. Котова сказала, что он начнется 25 сентября. А как он начнется у нас, если труба дырявая», - возмущается Евгения Георгиевна.

Как сообщили в администрации Ленинского района Челябинска, отопительный сезон в этом доме начнется только первого октября. Дело в том, что дом запитан от котельной ПАО «Сигнал», газ на которую будет подан именно в этот день. К этому времени трубу приведут в порядок.

«На трубопроводе, действительно, много дыр. За него отвечает МУП «УКТС». Его подрядная организация занимается ремонтными работами. В ближайшее время они будут закончены. Первого октября люди будут с отоплением», - заверил заместитель главы Ленинского района Зуфар Нургалиев.

Что ж, жителям частного сектора остается только верить словам замглавы района и надеяться, что им не придется покупать печки-буржуйки и «скидываться» на дрова.

Как сообщало ранее агентство «Урал-пресс-информ», глава региона Алексей Текслер дал поручение главам начать подавать тепло в квартиры южноуральцев, а их, в свою очередь, попросил сообщать, если будут проблемы с подключением отопления. В Челябинске по распоряжению Натальи Котовой тепло начнется появляться в квартирах горожан с 25 сентября. В течение пяти дней все жилые дома и объекты социальной сферы должны быть с отоплением.