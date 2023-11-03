03.11.2023
Полицейские провели встречу с лидерами национальных диаспор Челябинской области
03.11.2023
Осужденные Челябинской области создали замечательные образцы православной иконописи
03.11.2023
Пропавший в Челябинске 13-летний мальчик найден, с ним все в порядке
03.11.2023
ММК расширил применение VR-технологий в обучении сотрудников
03.11.2023
В Челябинске отменили седьмой троллейбус, еще два пустили по измененным маршрутам
02.11.2023
В Челябинской области желающим развивать пляжную инфраструктуру предоставляют субсидии
Полицейские провели встречу с лидерами национальных диаспор Челябинской области
01.11.2023
Как получить водительские права в праздничные дни
31.10.2023
Михаил Скоков проинспектировал центр временного содержания иностранных граждан
30.10.2023
Убил собутыльника из ружья - в Ашинском районе задержан подозреваемый
24.10.2023
Трудовых мигрантов проверили в Аргаяшском районе
Алексей Текслер: «Особого внимания в Златоусте требует ситуация в здравоохранении»
02.11.2023
Ливневую канализацию Челябинска ждет масштабная реконструкция в течение десяти лет
01.11.2023
Жители коркинской Дубровки категорически не хотят жить рядом с асфальтовым заводом
31.10.2023
Жалобой жителей челябинского поселка на тяжелую жизнь заинтересовался Бастрыкин
31.10.2023
Валуны в Саду камней Челябинска «заговорили» с людьми
30.10.2023