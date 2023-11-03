Полицейские провели встречу с лидерами национальных диаспор Челябинской области

Сотрудники управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Челябинской области провели круглый стол с лидерами национальных диаспор региона, рассказав об изменениях миграционного законодательства, касающихся порядка пребывания на территории России иностранцев.

Встреча состоялась при участии представителя отдела социальной и культурной адаптации иностранных граждан управления общественных связей правительства Челябинской области, отмечают в пресс-службе регионального полицейского главка.

Сотрудники полиции рассказали об урегулировании правового положения иностранных граждан и лиц без гражданства, осуществления ими трудовой деятельности, смены цели визита в Российскую Федерацию, а также о соблюдении порядка прохождения обязательной государственной дактилоскопической регистрации, фотографирования и медицинского освидетельствования на наличие или отсутствие факта употребления ими наркотических или психотропных средств (либо новых потенциально опасных психоактивных веществ), а также инфекционных заболеваний, представляющих опасность для окружающих.

Лидеров диаспор уведомили об ответственности за неисполнение данных обязанностей, в том числе о том, что нарушителям будут сокращать срок временного пребывания в России, аннулируют их разрешительные документы для пребывания и осуществления трудовой деятельности в РФ, а в случае уклонения от самостоятельного контролируемого выезда - примут решение о депортации.

Кроме того, полицейские предупредили лидеров национальных диаспор Южного Урала о необходимости соблюдения иностранцами правопорядка в период предстоящих выходных праздничных дней.

В завершении мероприятия сотрудники управления ответили на все интересующие вопросы участников, вручили им цветные памятки и алгоритм действий иностранных граждан по урегулированию правового положения в Российской Федерации.