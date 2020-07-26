Полиция Челябинска наведалась в «наливайки»

Полиция Челябинска провела масштабный рейд по так называемым «наливайкам» - кафе и барам, которые чаще всего располагаются на первых этажах жилых домов и в круглосуточном режиме торгуют спиртными напитками. За один рейд выявлено порядка 50 нарушений и конфисковано свыше 300 литров алкоголя.

Антиалкогольный рейд полиция Челябинска проводила совместно с представителями управления торговли администрации города.

Таким образом стражи порядка и чиновники оперативно отреагировали на требование губернатора Челябинской области АлексеяТекслера, который 24 июня потребовал от глав совместно с полицией разобраться с так называемыми «наливайками».

«Были проведены проверки торговых объектов, осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции, а также мест общественного питания, расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях на предмет соблюдения действующего законодательства в сфере реализации алкогольной продукции», - сообщила агентству исполняющая обязанности руководителя пресс-службы УМВД России по городу Челябинску Марина Талипова.

Полицейские проверили 79 торговых точек, расположенных в многоквартирных домах. Стражами порядка было выявлено 54 нарушения в сфере реализации алкогольной и спиртосодержащей продукции. Из незаконного оборота алкогольной продукции сотрудниками полиции изъято 315 литров алкоголя.

Было составлено 30 протоколов по статье «Нарушение правил продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции». Предпринимателям грозит штраф до 500 тысяч рублей.

Также протоколы были составлены по статье «Незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции физическими лицами». Максимальный штраф за данное нарушение – 200 тысяч рублей.

Напомним, с пятого мая 2020 года запрещена реализации алкогольной продукции в заведениях общепита, площадь которых составляет менее 20 квадратных метров. В Челябинской области этот показатель увеличен до 40 квадратных метров. Кроме того, помещение должно быть специально оборудовано, предназначено для потребления готовой кулинарной продукции.

Но «наливайки» продолжают работать, что доставляет большие неприятности челябинцам. Рядом с ними постоянно тусуются пьяные компании.

Сотрудники полиции просят горожан, которым известны о фактах работы «наливаек» сообщать в дежурную часть. Заявления принимаются круглосуточно.