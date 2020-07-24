ул. Монакова, д. 33, офис 2 454091 Челябинская область Челябинск
+73512372926 maineditor@uralpress.ru Урал-пресс-информ

Алексей Текслер намерен разобраться с «наливайками»

Общество
Сегодня, 10:16
Автор: 
Любовь Юрина

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер потребовал от глав совместно с полицией разобраться с так называемыми «наливайками» и попросил жителей сообщать ему адреса этих злачных мест.

«Наливайками» называют кафе и бары, которые чаще всего располагаются на первых этажах жилых домов и в круглосуточном режиме торгуют спиртными напитками. Они доставляют много проблем жителям. Южноуральцы нередко жалуются губернатору на невозможность соседства с «наливайками», рядом с которыми постоянно тусуются пьяные компании.

«Для многих жителей многоквартирных домов настоящей проблемой стало наличие так называемых «наливаек». Эти места превратились в распивочные, сборище асоциальных элементов», - отметил Алексей Текслер.

Согласно федеральному закону, запрещено торговать алкоголем, если площадь точки общепита составляет менее 20 квадратных метров. В Челябинской области этот показатель увеличен до 40 квадратных метров. Соответствующий региональный закон уже принят.

Алексей Текслер поручил главам муниципалитетов выявить места на своих территориях, где в круглосуточном режиме торгуют алкоголем, создавая неудобства для жителей. «Необходимо провести анализ и оценку мест, где эта проблема существует и немедленно ее решить», - распорядился глава региона.

Кроме того, Алексей Текслер поставил задачу главам территорий проанализировать работу магазинов, которые могут продавать алкоголь вблизи образовательных учреждений:

«У нас скоро новый учебный год и необходимо еще раз проанализировать наличие магазинов, торгующих алкоголем на предмет требования по расстоянию от детских образовательных учреждений. Эти жалобы постоянно возникают, я их вижу и во время поездок, и в социальных сетях», - отметил глава региона.

 

Читайте нас там, где вам удобно! Сайт, Вконтакте, Twitter, Facebook, Instagram, Одноклассники, Telegram.

Автор: 
Любовь Юрина
Отправить новость
Общество
Сегодня, 10:43
В Челябинской области введен режим ЧС по засухе
Общество
Вчера, 12:00
Росреестр в Челябинской области подключат к выбору площадок под соцобъекты
Общество
Вчера, 10:01
Воду южноуральцам будут подвозить на новых спецмашинах
Общество
22.07.20 14:41
Алексей Текслер поручил решить в Варненском районе проблему с ФАПами и создать отделение патологоанатомии
Вчера, 17:02
Анонсы событий и мероприятий на 24 июля
Вчера, 16:50
Наталья Котова временно покинула пост главы Челябинска
Вчера, 16:10
ММК продолжает развивать информационные технологии
Вчера, 15:56
Артистам челябинского театра оперы и балета подарили новый зал для репетиций
Вчера, 15:13
Абоненты МегаФона смогут контролировать свое здоровье без посещения врача
Вчера, 14:23
Александр Астахов оценил ход благоустройства дворов и общественных пространств в Челябинске
Вчера, 14:03
Прокуратура проведет проверку по факту подтопления одной из ковидных баз в Челябинске
Вчера, 13:28
В Златоусте град уничтожил часть урожая в огородах жителей
Вчера, 13:15
«Интерсвязь» и ЧелГУ будут готовить IT-специалистов мирового уровня
Вчера, 12:00
Росреестр в Челябинской области подключат к выбору площадок под соцобъекты
Общество
Сегодня, 10:38
Нужна помощь жителей
В Челябинске спроектируют прогулочный путь в парке Пушкина и сквер в Локомотивном
Общество
Сегодня, 10:43
В Челябинской области введен режим ЧС по засухе
Новости
Сегодня, 09:57
Экономика
ВТБ открывает счета для ИП за 20 минут
Вчера, 18:28
Спорт
Чемпион UFC Пётр Ян встретился с юными спортсменами Челябинской области
Вчера, 17:16
Общество
ММК приглашает на виртуальную экскурсию по первой площади Магнитки
Вчера, 17:02
Общество
Анонсы событий и мероприятий на 24 июля
Вчера, 16:10
Общество
ММК продолжает развивать информационные технологии
Материалы рубрики
Вчера, 17:16
Общество
ММК приглашает на виртуальную экскурсию по первой площади Магнитки
Вчера, 17:02
Общество
Анонсы событий и мероприятий на 24 июля
Вчера, 16:10
Общество
ММК продолжает развивать информационные технологии
Вчера, 15:13
Общество
Абоненты МегаФона смогут контролировать свое здоровье без посещения врача
Вчера, 14:23
Общество
Александр Астахов оценил ход благоустройства дворов и общественных пространств в Челябинске
Теги
Алексей Текслер
алкоголь
алкомаркет
Читайте Uralpress
в Яндекс дзен
zen.yandex.ru

Присылайте свежие новости

Вы можете стать соавтором нашего новостного портала.

Есть чем поделиться? Расскажите!

Отправить новость

Читайте нас там, где удобно вам

Наши соц сети

Вакансии в Челябинске

Дорогие читатели!

Мы предлагаем вам совместными усилиями сделать информационную повестку интереснее, ярче, правдивее, насыщеннее.

Если вы стали очевидцем интересного события, необычного явления, вопиющего случая, чрезвычайного происшествия или хотите привлечь внимание к какой-то проблеме – напишите нам. Будем рады, если вы поделитесь с нами своими впечатляющими фото - и видеонаблюдениями (авторство будет указано).

В свою очередь мы гарантируем, что при необходимости возьмем комментарий по вашей проблеме у соответствующих официальных источников и достоверно изложим все факты.

Отправляя сообщение, укажите свои контакты – номер телефона или адрес электронной почты. Редакция гарантирует конфиденциальность, если вы не стремитесь к публичности.

Подробнее
  • Максимальный размер файла: 2 МБ.
  • Допустимые типы файлов: gif jpg jpeg png.
Яндекс.Метрика