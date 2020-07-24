Алексей Текслер намерен разобраться с «наливайками»

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер потребовал от глав совместно с полицией разобраться с так называемыми «наливайками» и попросил жителей сообщать ему адреса этих злачных мест.

«Наливайками» называют кафе и бары, которые чаще всего располагаются на первых этажах жилых домов и в круглосуточном режиме торгуют спиртными напитками. Они доставляют много проблем жителям. Южноуральцы нередко жалуются губернатору на невозможность соседства с «наливайками», рядом с которыми постоянно тусуются пьяные компании.

«Для многих жителей многоквартирных домов настоящей проблемой стало наличие так называемых «наливаек». Эти места превратились в распивочные, сборище асоциальных элементов», - отметил Алексей Текслер.

Согласно федеральному закону, запрещено торговать алкоголем, если площадь точки общепита составляет менее 20 квадратных метров. В Челябинской области этот показатель увеличен до 40 квадратных метров. Соответствующий региональный закон уже принят.

Алексей Текслер поручил главам муниципалитетов выявить места на своих территориях, где в круглосуточном режиме торгуют алкоголем, создавая неудобства для жителей. «Необходимо провести анализ и оценку мест, где эта проблема существует и немедленно ее решить», - распорядился глава региона.

Кроме того, Алексей Текслер поставил задачу главам территорий проанализировать работу магазинов, которые могут продавать алкоголь вблизи образовательных учреждений:

«У нас скоро новый учебный год и необходимо еще раз проанализировать наличие магазинов, торгующих алкоголем на предмет требования по расстоянию от детских образовательных учреждений. Эти жалобы постоянно возникают, я их вижу и во время поездок, и в социальных сетях», - отметил глава региона.