Полиция Челябинска продолжает рейды на Кировке

В Челябинске полицейские совместно Роспотребнадзором, минсельхозом и прокуратурой продолжают рейды по барам на Кировке. Развлекательные учреждения проверяются на предмет соблюдения ограничительных мер.

Об очередных ночных рейдах по питейным заведениям, расположенным на пешеходной зоне улицы Кирова, сообщил сегодня, 30 августа, на традиционном аппаратном совещании в администрации Челябинска замглавы города по экономическому развитию и инвестициям Игорь Постнов.

«Заведения были проверены на предмет соблюдения масочного режима, санитарных норм, реализации алкоголя и курения посетителями кальянов», - сказал Игорь Постнов.

Составлено два протокола, в том числе за незаконную продажу алкогольной продукции и несоблюдение санитарных норм. Все виновные лица будут привлечены к административной ответственности.

Напомним, что полицейские также ежедневно осуществляют патрулирование пешеходной улицы в целях пресечения правонарушений, в том числе связанных с распитием алкогольной продукции и появлением горожан в общественных местах в состоянии опьянения.