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Полиция Челябинска: С ненавистью и ксенофобией нам не по пути

Общество
Сегодня, 16:18
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Автор: 
Инна Шемаева

В Челябинске проводится оперативно-профилактическое мероприятие «С ненавистью и ксенофобией нам не по пути». Оно направлено на предупреждение и пресечение экстремистской деятельности и формирование у граждан нетерпимости к экстремистской идеологии.
Проблема ксенофобии на протяжении многих лет является одной из самых сложных проблем общества. Ксенофобия – это ярко выраженная неприязнь ко всему, что воспринимается как чужеродное. Обычно ксенофобия возникает в отношении представителей других национальностей, культур и вероисповеданий. Она проявляется в том, что человек отказывается воспринимать другого как равного себе, относясь к нему со страхом, презрением или враждебностью. При этом эмоциональное неприятие бывает настолько сильным, что у человека возникает желание физической расправы над «чужаком». И довольно часто подобные переживания перерастают в открытую агрессию.

«Полицейские предупреждают, что за возбуждение ненависти или вражды, а равно унижение достоинства человека или группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии либо принадлежности к какой-либо социальной группе, совершенные публично или с использованием средств массовой информации либо информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет», предусмотрена уголовная ответственность», - сообщили в пресс-службе УМВД России по городу Челябинску.

Статья 282 Уголовного кодекса Российской Федерации – «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства» предусматривает лишение свободы на срок до шести лет.

Челябинские полицейские обращаются к жителям города: если вам известны факты совершения преступлений экстремистской направленности, сообщите об этом в управление МВД России по городу Челябинску по телефонам дежурной части: 8 (351) 266-14-14, 265-02-00 или 02.

 

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Автор: 
Инна Шемаева
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