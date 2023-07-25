Получить скидку на обучение в ЮУрГУ? Реально!

В Южно-Уральском государственном университете разработана скидочная система, которая направлена на поддержку студентов, не сумевших поступить на бюджет. Студенты-контрактники имеют возможность получить выгоду при оплате обучения до 23%.

Абитуриенты ЮУрГУ с российским гражданством, поступающие на программы бакалавриата и специалитета могут получить скидки на оплату обучения, которая зависит от количества набранных баллов ЕГЭ. Для абитуриентов-высокобальников скидка составит 20%.

Такие же условия действуют и для иностранных абитуриентов, поступающих по результатам внутренних вступительных экзаменов.

Для программ магистратуры и среднего профессионального образования фактором установления размера скидки является средний балл диплома или аттестата. Для абитуриентов магистратуры, имеющих в дипломе средний балл свыше 4,5, скидка составит 20%, при балле 4-4,49 – 10%.

Для поступающих по программам СПО при среднем балле аттестата 5-4,8 скидка составит 10%, 4,7-4,5 баллов –7%, 4,4-4,2 баллов –5%.

Студенты-высокобалльники могут претендовать на именную стипендию в размере 10 000 рублей в месяц и на еще более 20 различных видов стипендий.

Прием документов в ЮУрГУ на контрактную форму обучения завершается 20 августа, приказ о зачислении будет подписан до 30 августа.

Приемная комиссия расположена по адресу проспект Ленина, 76. Часы приема: с понедельника по пятницу с 9:00 до 17:00, суббота–воскресенье с 9:00 до 14:00.

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