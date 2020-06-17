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Посетители выставки «Одна на всех Победа!» смогут проверить свои вещи на радиоактивность

Фото: 
Максим Грицук
Общество
Сегодня, 17:54

Сегодня, 17 июня, из города Трехгорного (Челябинская область) в Исторический музей Челябинска прибыла очередная партия экспонатов для раздела выставки «Одна на всех Победа!», посвященного «атомному проекту» СССР. Особый интерес вызывает устройство для контроля радиоактивного загрязнения предметов РПС-201Е производства Приборостроительного завода. Посетители выставки смогут его не только увидеть, но и опробовать в действии.

В самых общих чертах новый экспонат напоминает микроволновку, правда, весом 120 килограммов. Чтобы выгрузить его из машины и доставить в экспозиционный зал, понадобилось участие нескольких крепких мужчин. По словам представителя Приборостроительного завода Татьяны Пономаревой, такие устройства производятся в первую очередь для атомных электростанций. Их задача — выявлять радиоактивно загрязненные предметы и пресекать их движение по предприятию.

«Когда работник покидает опасную зону, ему нужно убедиться, что его ключи, бумажник или ручка не «фонят». Он кладет эти предметы в устройство, и оно определяет, излучают они или нет, — рассказала Татьяна Александровна. — Если все в порядке, то вещи можно забрать с другой стороны прибора, из чистой зоны. Если нет, то дверцы блокируются в ожидании бригады дозиметристов, которые решают, что делать с загрязненными предметами».

Когда выставка «Одна на всех Победа!» начнет свою работу, любой ее посетитель тоже сможет проверить свои личные вещи на радиоактивность. Только не стоит паниковать, если устройство начнет бить тревогу по поводу смартфонов и планшетов, ведь у него очень острый нюх. Например, в качестве контрольной пробы для него используется обычное калийное удобрение. Содержание радионуклидов в нем ничтожно, но достаточно, чтобы на приборной панели загорелся красный индикатор с надписью «грязно». Зато можно не переживать за радиационную чистоту предприятий атомной отрасли: мимо РПС-201Е не пролетит ни один квант радиации.

На планируемой выставке можно будет увидеть и другие образцы продукции Приборостроительного завода, в том числе военного назначения. Например, датчик приводнения для атомной бомбы и лобовой ударник для торпеды с ядерной боеголовкой. Долгие годы эти предметы были доступны взору лишь узкого круга строго засекреченных специалистов, а теперь посмотреть на них могут все. Кроме того, из Трехгорного прибыла коллекция предметов, связанных с личностью первого директора ПСЗ Константина Володина, и личные вещи первых жителей «запретки», чьими руками ковался ядерный щит СССР.

 

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