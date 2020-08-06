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После вмешательства прокуратуры челябинским медикам выплатили «ковидные»

Общество
Сегодня, 10:17
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Автор: 
Инна Шемаева

По требованию транспортного прокурора Уральской транспортной прокуратуры произведены страховые выплаты медикам, которые работали с инфицированными коронавирусом, на сумму более 600 тысяч рублей.

Прокурорской проверкой было установлено, что руководством дорожной клинической больницы на станции "Челябинск" врачебная комиссия по расследованию страховых случаев, связанных с наличием у работников больницы заболевания инфекцией, не создавалась. Это явилось препятствием для реализации врачами и медицинским персоналом своих прав на получение страховых сумм.

«После внесения представления прокурором руководством больницы незамедлительно создана врачебная комиссия, проведены заседания в отношении девяти работников, получивших заражение, сформированы документы, которые направлены в Фонд социального страхования Российской Федерации», - сообщили в Уральской транспортной прокуратуре.

В результате рассмотрения представления прокурора виновное должностное лицо - заместитель главного врача привлечен к дисциплинарной ответственности.
Врачам и медицинским работникам произведены фактически выплаты в размере 619 тысяч рублей.

Напомним, еще в мае генеральный прокурор Российской Федерации поручил прокурорам субъектов осуществлять надзор за обеспечением стимулирующими выплатами врачей.

Меры прокурорского реагирования с учетом выявленных нарушений были приняты, в частности, в Самарской, Новосибирской, Мурманской, Владимирской, Орловской, Иркутской, Курской, Белгородской, Нижегородской, Челябинской областях, Краснодарском, Пермском краях и ряде других регионов.

Исполнение поручения генерального прокурора Российской Федерации об обеспечении законности и содействии реализации принимаемых антикризисных мер по финансовой и социальной поддержке населения, отдельных категорий граждан, медицинских работников Уральской транспортной прокуратурой продолжается.

 

 

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Автор: 
Инна Шемаева
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